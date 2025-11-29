Advertisement

لبنان

"نقمة" شمالية!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-11-2025 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1448398-639000029188603414.jpg
Doc-P-1448398-639000029188603414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد المناطق الشمالية أجواءً من الاستياء والنقمة. فبينما شهدت طرقات بعض المناطق الّتي سيزورها البابا أعمال صيانة وتزفيت،لا تزال طرقات مناطق الشمال مهملة بالكامل وخالية من أي أعمال تطوير، ما دفع السكان للتساؤل: هل يجب أن يزور البابا مناطقنا لتصبح الطرقات مماثلة لطريق بكركي؟
Advertisement
ويتساءل أهالي الشمال أيضًا عن سبب استبعاد مناطقهم من جدول زيارة البابا، مؤكدين أنه إذا كانت هناك مخاوف أمنية تمنع زيارة الجنوب، فما المانع من شمول الشمال ضمن برنامج الزيارة، خصوصًا أنها منطقة آمنة ولا توجد فيها أي مخاوف أمنية.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نقمة على الحكومة.. "ليست المرة الاولى"
lebanon 24
29/11/2025 13:17:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نقمة على وزيرة التربية: اين قرار الشهادة المتوسطة؟
lebanon 24
29/11/2025 13:17:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سيول: "5000" جندي كوري شمالي في روسيا منذ "أيلول"
lebanon 24
29/11/2025 13:17:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون "سباق السيّدات" في جونيه
lebanon 24
29/11/2025 13:17:32 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الشمالي

المانع

الشمال

بكركي

بابا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2025-11-29
06:03 | 2025-11-29
06:00 | 2025-11-29
05:58 | 2025-11-29
05:53 | 2025-11-29
05:50 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24