25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
21
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"نقمة" شمالية!
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
29-11-2025
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد المناطق الشمالية أجواءً من الاستياء والنقمة. فبينما شهدت طرقات بعض المناطق الّتي سيزورها البابا أعمال صيانة وتزفيت،لا تزال طرقات مناطق
الشمال
مهملة بالكامل وخالية من أي أعمال تطوير، ما دفع السكان للتساؤل: هل يجب أن يزور البابا مناطقنا لتصبح الطرقات مماثلة لطريق
بكركي
؟
Advertisement
ويتساءل أهالي الشمال أيضًا عن سبب استبعاد مناطقهم من جدول زيارة البابا، مؤكدين أنه إذا كانت هناك مخاوف أمنية تمنع زيارة الجنوب، فما
المانع
من شمول الشمال ضمن برنامج الزيارة، خصوصًا أنها منطقة آمنة ولا توجد فيها أي مخاوف أمنية.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نقمة على الحكومة.. "ليست المرة الاولى"
Lebanon 24
نقمة على الحكومة.. "ليست المرة الاولى"
29/11/2025 13:17:32
29/11/2025 13:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نقمة على وزيرة التربية: اين قرار الشهادة المتوسطة؟
Lebanon 24
نقمة على وزيرة التربية: اين قرار الشهادة المتوسطة؟
29/11/2025 13:17:32
29/11/2025 13:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سيول: "5000" جندي كوري شمالي في روسيا منذ "أيلول"
Lebanon 24
سيول: "5000" جندي كوري شمالي في روسيا منذ "أيلول"
29/11/2025 13:17:32
29/11/2025 13:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون "سباق السيّدات" في جونيه
Lebanon 24
تدابير سير غدًا بمناسبة إقامة ماراتون "سباق السيّدات" في جونيه
29/11/2025 13:17:32
29/11/2025 13:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الشمالي
المانع
الشمال
بكركي
بابا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور... شاهدوا ترامب برفقة حفيده اللبنانيّ
Lebanon 24
بالصور... شاهدوا ترامب برفقة حفيده اللبنانيّ
06:11 | 2025-11-29
29/11/2025 06:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين افتتح مؤتمر العلاج الخلوي والمناعي: ندخل حقبة جديدة في علم الأورام
Lebanon 24
ناصر الدين افتتح مؤتمر العلاج الخلوي والمناعي: ندخل حقبة جديدة في علم الأورام
06:03 | 2025-11-29
29/11/2025 06:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يتّخذ خطوة عاجلة لحماية قياداته... هكذا بدأ يعمل بـ"سريّة"
Lebanon 24
"حزب الله" يتّخذ خطوة عاجلة لحماية قياداته... هكذا بدأ يعمل بـ"سريّة"
06:00 | 2025-11-29
29/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيشارك حزب الله في المراسم الشعبية لاستقبال البابا؟
Lebanon 24
هل سيشارك حزب الله في المراسم الشعبية لاستقبال البابا؟
05:58 | 2025-11-29
29/11/2025 05:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم لحركة "أمل"... ماذا طلبت من المناصرين خلال زيارة البابا؟
Lebanon 24
تعميم لحركة "أمل"... ماذا طلبت من المناصرين خلال زيارة البابا؟
05:53 | 2025-11-29
29/11/2025 05:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
16:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
15:23 | 2025-11-28
28/11/2025 03:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
13:30 | 2025-11-28
28/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
06:11 | 2025-11-29
بالصور... شاهدوا ترامب برفقة حفيده اللبنانيّ
06:03 | 2025-11-29
ناصر الدين افتتح مؤتمر العلاج الخلوي والمناعي: ندخل حقبة جديدة في علم الأورام
06:00 | 2025-11-29
"حزب الله" يتّخذ خطوة عاجلة لحماية قياداته... هكذا بدأ يعمل بـ"سريّة"
05:58 | 2025-11-29
هل سيشارك حزب الله في المراسم الشعبية لاستقبال البابا؟
05:53 | 2025-11-29
تعميم لحركة "أمل"... ماذا طلبت من المناصرين خلال زيارة البابا؟
05:50 | 2025-11-29
الحريري: حان الوقت ليُسلّم الجميع بأن الدولة يجب أن تعود المرجع الوحيد لجميع اللبنانيين
فيديو
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
29/11/2025 13:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 13:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 13:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24