"نقمة" شمالية!

Advertisement

تشهد المناطق الشمالية أجواءً من الاستياء والنقمة. فبينما شهدت طرقات بعض المناطق الّتي سيزورها البابا أعمال صيانة وتزفيت،لا تزال طرقات مناطق مهملة بالكامل وخالية من أي أعمال تطوير، ما دفع السكان للتساؤل: هل يجب أن يزور البابا مناطقنا لتصبح الطرقات مماثلة لطريق ؟ويتساءل أهالي الشمال أيضًا عن سبب استبعاد مناطقهم من جدول زيارة البابا، مؤكدين أنه إذا كانت هناك مخاوف أمنية تمنع زيارة الجنوب، فما من شمول الشمال ضمن برنامج الزيارة، خصوصًا أنها منطقة آمنة ولا توجد فيها أي مخاوف أمنية.