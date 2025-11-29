مهرجان "بيروت ترنم" ينطلق اليوم: هوية ثقافية متجدّدة



Advertisement والبداية الساعة الثامنة من هذا المساء في "كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين" في الأشرفيّة، في أمسية موسيقيّة غنائيّة بقيادة الأب توفيق معتوق، تحيي الذكرى 190 لولادة الموسيقيّ الفرنسي Camille Saint-Saëns مع جوقتَي "الجامعة الأنطونيّة" و "جامعة سيّدة اللويزة".

ويقول المدير الفني لـ "بيروت ترنم" الأب توفيق معتوق، الذي يدير المهرجان فنيًّا منذ 14 عامًا، في حديث صحافي: إن هذه "التجربة لا تشبه أيّ تجربة موسيقية أخرى"، مضيفًا: "بيروت مدينة تتنفس ثقافة، حتى لو كانت رئتاها متعبتَين، وهذا المهرجان يدفعني لأقدّم أفضل ما لدي رغم محدودية الميزانيات والصعوبات. فخلال 18 سنة، أرسى المهرجان هوية خاصة به، وفي المقابل أعطى بيروت هوية ثقافية متجدّدة".

معتوق لفت إلى أن المهرجان "لم يتوقف يومًا، لا في فترة ولا خلال "ثورة 2019" ولا بعد انفجار مرفأ بيروت"، وقال: "كنا نعيد برمجة كل شيء وفق الإمكانات، لكن المهرجان لم يقفل أبوابه يومًا". وتابع: "منذ انطلاق المهرجان، 75 % من برنامجه يعتمد على الموسيقيّين اللبنانيين، و25 % على موسيقيّين عالميّين، وهذا المزيج يعطي خبرة للطرفَين ويجسّد انفتاح بيروت على العالم. نحن نتابع الساحة الموسيقية العالميّة ونختار الأفضل مما هو متاح، مع أننا لا نستطيع دائمًا استقدام كلّ من نرغب بالتعاون معهم بسبب الوضع والميزانيات".

لكن ما يعتبره معتوق الأهم، هو الجمهور، فيقول: "مهرجان "بيروت ترنم" أوجد جمهوره. جمهور يمثل كلّ أطياف اللبنانيّين وينتظر الحفلات بشغف. وعندما نعلن عن حفل جديد تُحجز المقاعد خلال ساعات، وهذا دليل قاطع على أن بيروت ما زالت تريد الثقافة، وتعرف قيمتها".



برنامج المهرجان

1- السبت 29 تشرين الثاني - الساعة 8.00 مساء - ليلة الافتتاح

الحفل سيشهد مشاركة جوقة الجامعة الأنطونية، جوقة جامعة سيدة اللويزة والأوركسترا بقيادة الأب توفيق معتوق.



2- يوم الأحد 30 تشرين الثاني - الساعة 8.00 مساءً - كنيسة سيدة الزروع الانطونية-

الحفل سيكون للعازفين أبيجيلا فوشتينا (كمان) وألبرتو فيرو (بيانو)



3- الثلاثاء 2 كانون الأول - الساعة 8.00 مساء - كنيسة القديس يوسف، مونو

الحفل سيكون للعازفين كريستيانو جوالكو (كمان)، باولو أندريولي (كمان)، سيموني جراماجليا (فيولا)، جيوفاني سكاجليوني (تشيلو) مهرجان " ترنم" تنطلق نسخته الثامنة عشرة مساء اليوم السبت 29 تشرين الثاني ويستمر حتى 23 كانون الأول المقبل.والبداية الساعة الثامنة من هذا المساء في "كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين" في الأشرفيّة، في أمسية موسيقيّة غنائيّة بقيادة الأب توفيق معتوق، تحيي الذكرى 190 لولادة الموسيقيّ الفرنسي Camille Saint-Saëns مع جوقتَي "الجامعة الأنطونيّة" و "جامعة سيّدة اللويزة".ويقول المدير الفني لـ "بيروت ترنم" الأب توفيق معتوق، الذي يدير المهرجان فنيًّا منذ 14 عامًا، في حديث صحافي: إن هذه "التجربة لا تشبه أيّ تجربة موسيقية أخرى"، مضيفًا: "بيروت مدينة تتنفس ثقافة، حتى لو كانت رئتاها متعبتَين، وهذا المهرجان يدفعني لأقدّم أفضل ما لدي رغم محدودية الميزانيات والصعوبات. فخلال 18 سنة، أرسى المهرجان هوية خاصة به، وفي المقابل أعطى بيروت هوية ثقافية متجدّدة".معتوق لفت إلى أن المهرجان "لم يتوقف يومًا، لا في فترة ولا خلال "ثورة 2019" ولا بعد انفجار مرفأ بيروت"، وقال: "كنا نعيد برمجة كل شيء وفق الإمكانات، لكن المهرجان لم يقفل أبوابه يومًا". وتابع: "منذ انطلاق المهرجان، 75 % من برنامجه يعتمد على الموسيقيّين اللبنانيين، و25 % على موسيقيّين عالميّين، وهذا المزيج يعطي خبرة للطرفَين ويجسّد انفتاح بيروت على العالم. نحن نتابع الساحة الموسيقية العالميّة ونختار الأفضل مما هو متاح، مع أننا لا نستطيع دائمًا استقدام كلّ من نرغب بالتعاون معهم بسبب الوضع والميزانيات".لكن ما يعتبره معتوق الأهم، هو الجمهور، فيقول: "مهرجان "بيروت ترنم" أوجد جمهوره. جمهور يمثل كلّ أطياف اللبنانيّين وينتظر الحفلات بشغف. وعندما نعلن عن حفل جديد تُحجز المقاعد خلال ساعات، وهذا دليل قاطع على أن بيروت ما زالت تريد الثقافة، وتعرف قيمتها".برنامج المهرجان1- السبت 29 تشرين الثاني - الساعة 8.00 مساء - ليلة الافتتاحالحفل سيشهد مشاركة جوقة الجامعة الأنطونية، جوقة جامعة سيدة اللويزة والأوركسترا بقيادة الأب توفيق معتوق.2- يوم الأحد 30 تشرين الثاني - الساعة 8.00 مساءً - كنيسة سيدة الزروع الانطونية-الحفل سيكون للعازفين أبيجيلا فوشتينا (كمان) وألبرتو فيرو (بيانو)3- الثلاثاء 2 كانون الأول - الساعة 8.00 مساء - كنيسة القديس يوسف، مونوالحفل سيكون للعازفين كريستيانو جوالكو (كمان)، باولو أندريولي (كمان)، سيموني جراماجليا (فيولا)، جيوفاني سكاجليوني (تشيلو)



4- الخميس 4 كانون الأول - الساعة 8.00 مساء - كاتدرائية القديس جاورجيوس الأرثوذكسية، بيروت

ستحيي الحفل جوقة القديس رومانوس المرنم - أبرشية بيروت والمرتل القس رومانوس (قائد الجوقة)





5- الجمعة 5 كانون الأول - الساعة 8.00 مساء - كنيسة مار مارون الجميزة

سيحيي الحفل كريستوف كسياجيك، الحائز على العديد من الجوائز في مسابقة شوبان الدولية للبيانو



6- السبت 6 كانون الأول 2025 - الساعة 8.00 مساء - كنيسة مار مارون الجميزة

الحفل سيكون للعازفين يوسف إيفانوف (كمان) وفيليب إيفانوف (بيانو)



7- الأحد 7 كانون الأول - الساعة 7.00 مساءً - افتتاح أسواق بيروت

الحفل سيكون لجوقة الجامعة الأنطونية



8- الأحد 7 كنون الاول - الساعة 8.00 مساء، الجامعة الأميركية في بيروت

الحفل سيكون للمغني فراس عنداري



9- الاثنين 8 كانون الأول - الساعة 8 مساءً، الجامعة الأميركية في بيروت

الحفل سيكون للمغنية ساندي لطي



10- الثلاثاء 9 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة مار مارون، الجميزة

الحفل سيكون لكورال الفيحاء الوطنية وزياد الأحمدي بقيادة المايسترو باركيف تسلاكيان



11- الأربعاء 10 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة مار الياس في القنطاري

الحفل سيكون لغادة شبير وجوقة مؤسسة الإمام



12- الخميس 11 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، ألبا، سن الفيل

الحفل سيكون فابيو سينتاني (بيانو) وماريو راهي (كمان)



13- الجمعة 12 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة القديس يوسف، مونو

الحفل سيكون للتينور بشارة مفرج، جوقة وأوركسترا جامعة سيدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة



14- السبت 13 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة مار مارون، الجميّزة

الحفل سيكون لليتيسيا مورينو (كمان) وجوسو دي سولاون (بيانو)



15- الأحد 14 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة مار الياس، القنطاري

الحفل سيكون للموسيقي جوزيف تواضروس



16- الاثنين 15 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، مسرح غولبنكيان، الجامعة اللبنانية الأميركية، بيروت

الحفل سيكون للتينور بشارة مفرّج



17- الثلاثاء 16 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كاتدرائية مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك، بيروت

الحفل سيكون لجوقة القديس المرنم بقيادة د. اوستا





18- الأربعاء 17 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كاتدرائية القديس الياس والقديس غريغوريوس المنير للأرمن الكاثوليك، بيروت

الحفل سيكون لماتيو الخضر (كونترتينور) ومارك رعيدي باز (تينور)





19- الخميس 18 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة مار مارون، الجميزة

الحفل سيكون لإيمانويل غراف (تشيلو) وتيو جورجيو (بيانو)





20- الجمعة 19 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة مار الياس القنطاري



الحفل سيكون لأوركسترا "Les Solistes de Beyrouth" بقيادة فرناندو عفارا، وبمشاركة جيمس ألكسندر (بيانو) وكارين سيشاي (ميزو سوبرانو)





21- السبت 20 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة القديس يوسف، مونو

الحفل سيكون لجوقة "Philokalia Choir" والسوبرانو نادين نصار، التينور بشارة مفرج، وجوقة فيلوكاليا بقيادة مارانا سعد





22- الأحد 21 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، كنيسة مار مارون، الجميزة

الحفل سيكون لجوقة "Beirut Chants El-Sistema"





23- الاثنين 22 كانون الأول، 5.00 مساءً، كنيسة مار ميخائيل، النهر

الحفل سيكون لكورال بقيادة الأستاذة نهى حاتم والعازفة إيزابيل إسحاقيان (بيانو)





24- الاثنين 22 كانون الأول، الساعة 8.00 مساءً، قاعة الاسمبلي هول، الجامعة الأميركية في بيروت

الحفل سيكون للعازفين مكرم أبو الحسن (دوبل باص)، توم هرونيغ (ألتو ساكسفون)، نضال أبو سمرة (تينور ساكسفون)، جو خوري (تينور ساكسفون)، ماري أبو خالد (غناء)، طارق يماني (بيانو)، بافلور وارديني (طبول)، سامر عفيف (إيقاع)





25- الثلاثاء 23 كانون الأول - الحفل الختامي - الساعة 8.00 مساء، قاعة اسمبلي هوا، الجامعة الأميركية في بيروت



الحفل للميزو سوبرانو ماري جو أبي ناصيف والأوركسترا اللبنانية بقيادة الأب توفيق معتوق