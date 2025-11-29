Advertisement

لبنان

بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر.. منع سير الشاحنات في بيروت وجبل لبنان في هذا التوقيت

Lebanon 24
29-11-2025 | 02:11
أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قرارا بمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 8:30 صباح يوم الأحد في 30/11/2025 ولغاية الساعة 21:30 من يوم الثلاثاء في 2/12/2025، وذلك بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر.
 
