تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. هكذا اغتالت اسرائيل هيثم الطبطبائي

أعلن الجيش تفاصيل الغارة التي استهدفت هيثم الطبطبائي، الرجل الثاني في ، عبر ضربة مفاجئة لشقة في الضاحية الجنوبية دون أي تحذير مسبق، ما يعكس الطابع الاستخباراتي للعملية بعد التحقق من وجوده داخل الموقع.وتتهم الطبطبائي بأنه قيادي مركزي في الحزب منذ الثمانينيات، تولى قيادة قوات وإدارة عمليات الحزب في ، وتعتبره من أبرز قادته العسكريين، وقد رصدت 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الاغتيال جاء بعد رصد محاولات الطبطبائي لإعادة بناء القوة العسكرية لحزب الله، معتبرًا العملية "ضربة قوية لقدرة الحزب على القيادة والسيطرة".وشدد على أن إسرائيل لن تسمح بإعادة تسليح حزب الله، سواء عبر تنفيذ بنود الاتفاق أو باستخدام القوة، داعيًا إلى مواصلة العمل على نزع سلاح الحزب.وأكد المتحدث أن أي محاولة من حزب الله للمساس بأمن إسرائيل ستواجَه بـ"قوة أشد"، معتبرًا أن ما يجري يبرز ضعف أداء في كبح نشاط الحزب.