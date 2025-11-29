Advertisement

لبنان

اسرائيل ترفع حدة التهديد: التقديرات تؤكّد الاقتراب من تصعيد أكبر في لبنان

Lebanon 24
29-11-2025 | 03:22
A-
A+
Doc-P-1448439-639000086360214746.jpg
Doc-P-1448439-639000086360214746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ التقديرات السياسية والأمنية لا تزال تشير لتعزيز "حزب الله" وجوده. 
Advertisement

كما لفتت إلى أنّ "التقديرات تؤكّد الاقتراب من تصعيد أكبر في لبنان". 
 
مواضيع ذات صلة
البث الإسرائيلية: التقديرات تؤكد الاقتراب من تصعيد أكبر في لبنان
lebanon 24
29/11/2025 13:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران في مجلس الأمن: التصعيد الإسرائيلي في سوريا يرفع حدة التوترات الإقليمية
lebanon 24
29/11/2025 13:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: التقديرات أن اغتيال طبطبائي لن يؤدي إلى تصعيد مع حزب الله
lebanon 24
29/11/2025 13:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: بالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق هذا صحيح أمّا أنّ حزب الله التزم بالاتفاق فهذا خطأ والأمور ذاهبة إلى تصعيد أكبر فأكبر
lebanon 24
29/11/2025 13:18:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2025-11-29
06:03 | 2025-11-29
06:00 | 2025-11-29
05:58 | 2025-11-29
05:53 | 2025-11-29
05:50 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24