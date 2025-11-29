موسى: مبروك لصيدا لقب عاصمة متوسطية للثقافة والحوار

Advertisement

بارك النائب لصيدا ومنطقتها نيلها لقب عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لعام 2027، "لقب تستحقه بجدارة من خلال مسيرة توْغِل في التاريخ حتى يومنا هذا، برجالاتها ومطبوعاتها وجمعياتها من كل الطوائف".وقال في بيان: "لطالما كانت ولا تزال مدينة في عمق التاريخ، تعبق بأريج ساحل المتوسط ثقافةً حواريةً وتعايشاً، بكنائسها وجوامعها المتجاورة والمتحاورة".وختم: "إن هذا يليق بصيدا الفائقة التنوع والتي كانت دوماً الرحبة المنفتحة على الجميع، والمؤمنة بهذا الوطن الرسالة".