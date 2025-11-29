Advertisement

لبنان

موسى: مبروك لصيدا لقب عاصمة متوسطية للثقافة والحوار

Lebanon 24
29-11-2025 | 04:17
بارك النائب ميشال موسى لصيدا ومنطقتها نيلها لقب عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لعام 2027، "لقب تستحقه بجدارة من خلال مسيرة توْغِل في التاريخ حتى يومنا هذا، برجالاتها ومطبوعاتها وجمعياتها من كل الطوائف".
وقال في بيان: "لطالما كانت صيدا ولا تزال مدينة في عمق التاريخ، تعبق بأريج ساحل المتوسط ثقافةً حواريةً وتعايشاً، بكنائسها وجوامعها المتجاورة والمتحاورة".

وختم: "إن هذا الاختيار يليق بصيدا الفائقة التنوع والتي كانت دوماً بوابة الجنوب الرحبة المنفتحة على الجميع، والمؤمنة بهذا الوطن الرسالة".

 
