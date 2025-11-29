تعميم لحركة "أمل"... ماذا طلبت من المناصرين خلال زيارة البابا؟

Advertisement

وجه رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" ، تعميمًا إلى جميع الحركيين والمحبين، دعاهم فيه إلى "رفع اللبناني فقط خلال الزيارة المرتقبة لقداسة البابا إلى ، تأكيدًا على وحدة الوطن وصورته الجامعة، وتجسيدًا لالتفاف اللبنانيين حول دولتهم ورمز سيادتهم"، مشدّدا على أن "هذا الالتزام يعكس الروحية الوطنية التي حملها الإمام ، ويترجم نهج دولة في تثبيت معاني الحوار والعيش المشترك".