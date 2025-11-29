Advertisement

لبنان

تعميم لحركة "أمل"... ماذا طلبت من المناصرين خلال زيارة البابا؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1448500-639000176937354343.jpeg
Doc-P-1448500-639000176937354343.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني، تعميمًا  إلى جميع الحركيين والمحبين، دعاهم فيه إلى "رفع العلم اللبناني فقط خلال الزيارة المرتقبة لقداسة البابا إلى لبنان، تأكيدًا على وحدة الوطن وصورته الجامعة، وتجسيدًا لالتفاف اللبنانيين حول دولتهم ورمز سيادتهم"، مشدّدا على أن "هذا الالتزام يعكس الروحية الوطنية التي حملها الإمام موسى الصدر، ويترجم نهج دولة الرئيس نبيه بري في تثبيت معاني الحوار والعيش المشترك".
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"حركة لبنان الشباب" تشكر البابا: زيارة تحمل رجاء للبنان
lebanon 24
29/11/2025 15:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الأشقر: حركة لافتة للزائرين من الخارج ستواكب زيارة البابا
lebanon 24
29/11/2025 15:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي طالب: للاستفادة من زيارة البابا في ردع العدوان
lebanon 24
29/11/2025 15:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان... ماذا طلبت رئاسة الجمهوريّة من المؤسسات الإعلاميّة؟
lebanon 24
29/11/2025 15:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

مصطفى الفوعاني

دولة الرئيس

موسى الصدر

نبيه بري

موسى ال

نبيه بر

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:33 | 2025-11-29
08:15 | 2025-11-29
08:06 | 2025-11-29
08:00 | 2025-11-29
07:53 | 2025-11-29
07:43 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24