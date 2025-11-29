Advertisement

لبنان

هل سيشارك حزب الله في المراسم الشعبية لاستقبال البابا؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 05:58
أفادت معلومات صحافية أن حزب الله سيشارك في المراسم الشعبية لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر عبر فعاليات تنظمها كشافة المهدي أثناء مروره في الضاحية الجنوبية لبيروت. 
