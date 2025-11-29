وزارة الزراعة تُطلق احملة دعم مزارعي البطاطا اللبنانية

Advertisement

تطلق ، بالتعاون مع حملة دعم مزارعي البطاطا تحت شعار "20 كلغ بطاطا بتساعد"، وذلك خلال حفل يقام الاربعاء المقبل في 3 كانون المقبل، في وزارة الزراعة.ويتضمّن برنامج الحفل عرضًا موجزًا عن واقع قطاع زراعة البطاطا في ، ثم كلمة لوزير الزراعة هاني، إضافة إلى تكريم عدد من المؤثّرين المشاركين في الحملة، وإطلاق فيلم تسويقي قصير وحملة إعلامية داعمة.وتأتي المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم المزارعين في مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي يمرّ بها القطاع الزراعي.