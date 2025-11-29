Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة تُطلق احملة دعم مزارعي البطاطا اللبنانية

Lebanon 24
29-11-2025 | 06:28
تطلق وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة الإعلام حملة دعم مزارعي البطاطا اللبنانية تحت شعار "20 كلغ بطاطا بتساعد"، وذلك خلال حفل يقام الاربعاء المقبل في 3 كانون المقبل، في وزارة الزراعة.
ويتضمّن برنامج الحفل عرضًا موجزًا عن واقع قطاع زراعة البطاطا في لبنان، ثم كلمة لوزير الزراعة الدكتور نزار هاني، إضافة إلى تكريم عدد من المؤثّرين المشاركين في الحملة، وإطلاق فيلم تسويقي قصير وحملة إعلامية داعمة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم المزارعين في مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي يمرّ بها القطاع الزراعي.

 
