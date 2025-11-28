Advertisement

لبنان

اجتماع في مكتب ضاهر في زحلة بحث في الحلول لطريق ضهر البيدر

Lebanon 24
28-11-2025 | 10:35
استقبل النائب ميشال ضاهر وفدا من وزارة الأشغال العامة والنقل ضمّ مستشار الوزير عصام قصقص مدير عام الطرق والمباني المهندس بيار معلوف المدير الاقليمي محمد الحاج شحادة المهندس وائل قصاب ومجموعة من الخبراء، وممثلين عن شركة خطيب وعلمي، إضافةً إلى رئيس بلدية شتورا وخبير السلامة المرورية ميشال مطران، رئيس بلدة الفرزل ورئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة ملحم الغصان، رئيس بلدية الناصرية ورئيس اتحاد بلديات قرى شرق زحلة فواز الترشيشي، ورئيس بلدية ابلح ربيع سمعان، وذلك لمتابعة جدّية ايجاد حلول لطريق ضهر البيدر بعد اجتماع البارحة مع رئيس الحكومة نواف سلام.
الاجتماع الذي عُقد في مكتب النائب ضاهر تناول بحث إمكان تركيب فاصل وسطي على الطريق الممتد من جسر المديرج وصولاً إلى حاجز ضهر البيدر، بما يساهم في منع التصادم بين خطّي السير. أما بالنسبة للمسافة الممتدة من حاجز ضهر البيدر حتى مفرق قب الياس، ونظرًا لصعوبة تركيب الفاصل بسبب ضيق الطريق والحاجة إلى استملاكات غير متاحة حاليًا نتيجة إشكاليات قانونية، فقد تقرّر التعويض عن ذلك من خلال تركيب إشارات مرورية و عاكسات (Reflectors)على جوانب الطريق لتسهيل الرؤية، خصوصًا في حالات الضباب الكثيف.
وفي ما يتعلق بموضوع الإنارة، تم الاتفاق على إعداد دراسة لمشروع تركيب إنارة تعمل بالطاقة الشمسية مع بطاريات للانارة الليلية على طول الطريق من جسر المديرج حتى قب الياس، أي على مسافة تُقدّر بـ 12 كلم، على أن يقوم مهندسو الوزارة وشركة خطيب وعلمي بإجراء الكشف الميداني اللازم خلال يومين، على أن يعقد اجتماع آخر في وزارة الاشغال الخميس القادم تمهيدًا لإقرار المشروع خلال أيام معدودة.
وتأتي هذه الإجراءات كحل سريع ضمن مرحلة أولى قصيرة المدى لتحسين السلامة المرورية،.
بموازاة ذلك أكّد النائب ميشال ضاهر بأن هذا الحلّ يعتبر مرحلي بانتظار ايجاد الحلول لاستكمال الاوتوستراد العربي حيث كلّف رئيس الوزراء نواف سلام في اجتماع البارحة مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة مفصّلة لاستكمال الأوتوستراد العربي وسبل تأمين التمويل اللازم للمشروع علمًا ان تكلفته تزيد عن ٢٠٠ مليون دولار اميركي.
 
