شرطة بلدية صيدا تُواصل إزالة المخالفات والتعديات

تابعت شرطة بلدية هذا الاسبوع، ازالة المخالفات والتعديات على الارصفة في السوق التجاري ومنطقة نهر الأولي، على ان تستمر تباعا في مناطق وشوارع المدينة.كما قامت الشرطة البلدية بلصق انذارات على السيارات المهجورة المركونة في الطرقات، بوجوب ازالتها طوعا قبل مصادرتها وازالتها من قبل البلدية.وجددت بلدية صيدا دعوتها للمواطنين والمقيمين، المبادرة الى ازالة المخالفات طوعا، قبل أن تقوم البلدية بازالتها ومصادرتها على نفقة صاحبها، مؤكدة ان خطة تنظيم شوارع المدينة مستمرة حتى الوصول الى مظهر عام يليق بالمدينة واهلها وزوارها.