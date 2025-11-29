Advertisement

لبنان

أبي رميا: زيارة البابا حدث تاريخي واستثنائي

Lebanon 24
29-11-2025 | 09:37
كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة "اكس": "زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان تُعد حدثًا تاريخيًا واستثنائيًا، كونها أول جولة له خارج إيطاليا والفاتيكان. تشكّل الزيارة دليلًا واضحًا على أهمية الكنيسة في الشرق الأوسط والدور المحوري الذي يراه الفاتيكان للكنيسة في لبنان وسط الحروب والكوارث المتلاحقة في المنطقة، ونأمل أن تحمل رسالة سلام حقيقية تُبعد ذهنية الحرب وتعزز منطق المحبة بدل العنف".
أضاف: "‏توقيت الزيارة جاء بعد لقاءات متعددة جمعت البابا بفخامة الرئيس العماد جوزاف عون في ثلاث مناسبات مختلفة في روما، ما شكّل دافعًا قويًا لهذه الخطوة التاريخية في ظل التصعيد الإسرائيلي والمخاوف من اندلاع حرب جديدة".

وتابع: "زيارة البابا لعنايا مصدر فخر كبير لقضاء جبيل، لما تمثله من رمزية دينية وسياحية وجغرافية يحتضنها دير مار مارون وضريح القديس شربل والمحبسة. نأمل أن تُثمر هذه الزيارة عجائب روحية جديدة وتنعش الإيمان في قلوب الناس، وتكون علامة رجاء في زمن يحتاج فيه لبنان والمنطقة إلى الأمن والاستقرار".
