أبي رميا: زيارة البابا حدث تاريخي واستثنائي

كتب النائب سيمون أبي عبر منصة "اكس": "زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى تُعد حدثًا تاريخيًا واستثنائيًا، كونها أول جولة له خارج والفاتيكان. تشكّل الزيارة دليلًا واضحًا على أهمية الكنيسة في والدور المحوري الذي يراه الفاتيكان للكنيسة في لبنان وسط الحروب والكوارث المتلاحقة في المنطقة، ونأمل أن تحمل رسالة سلام حقيقية تُبعد ذهنية الحرب وتعزز منطق المحبة بدل العنف".أضاف: "‏توقيت الزيارة جاء بعد لقاءات متعددة جمعت البابا بفخامة الرئيس في ثلاث مناسبات مختلفة في ، ما شكّل دافعًا قويًا لهذه الخطوة التاريخية في ظل التصعيد والمخاوف من اندلاع حرب جديدة".وتابع: "زيارة البابا لعنايا مصدر فخر كبير لقضاء ، لما تمثله من رمزية دينية وسياحية وجغرافية يحتضنها دير مار مارون وضريح القديس شربل والمحبسة. نأمل أن تُثمر هذه الزيارة عجائب روحية جديدة وتنعش الإيمان في قلوب الناس، وتكون علامة رجاء في زمن يحتاج فيه لبنان والمنطقة إلى الأمن والاستقرار".