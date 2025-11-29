Advertisement

لبنان

وزير الاقتصاد استقبل وفدا من جهاز قطر للاسثمار

Lebanon 24
29-11-2025 | 09:41
A-
A+
Doc-P-1448565-639000313949951417.jpeg
Doc-P-1448565-639000313949951417.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط وفداً من جهاز قطر للاسثمار، في إطار البحث عن الفرص الاستثمارية في لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية استقبل وفداً أوروبياً وبحث مع افرام في ملفات إنمائية وخدماتية
lebanon 24
29/11/2025 20:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة استقبل سفير قطر وجهاز الاستثمار لمتابعة دعم مشاريع إعادة الإعمار
lebanon 24
29/11/2025 20:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر استقبل وفدا من الاتحاد التنسيقي للمتعاقدين في التعليم المهني الرسمي
lebanon 24
29/11/2025 20:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان استقبل وفداً من حركة شباب لبنان وهيئة الطوارئ المدنية
lebanon 24
29/11/2025 20:55:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزير الاقتصاد

عامر بساط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2025-11-29
13:31 | 2025-11-29
13:22 | 2025-11-29
13:17 | 2025-11-29
13:14 | 2025-11-29
13:04 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24