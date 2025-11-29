Advertisement

لبنان

بيرم: لا مكان للاستسلام

Lebanon 24
29-11-2025 | 09:56
A-
A+
Doc-P-1448571-639000323341673191.png
Doc-P-1448571-639000323341673191.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار الوزير السابق مصطفى بيرم إلى أنّه "خلال 48 ساعة فقط أُلقي على لبنان من القنابل ما أُلقي على أفغانستان خلال عام كامل، في محاولة لاعتماد الصدمة والترويع، إلا أنّ أحدًا لا يستطيع إسقاط المشروع، ونحن نقول كما قالت السيدة زينب: ما رأينا إلّا جميلًا".
Advertisement

ورأى خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهداء محمد مهدي، وحبيب، وعلي، وحسين الموسوي في بلدة النبي شيث، أنّ "رسالتنا اليوم تستمدّ معناها من قول الإمام زين العابدين: أبالموت تهددني يا ابن الطلقاء؟ إنّ القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. هذا يعني أنّ أعلى ما في خيلكم اركبوه... نحن لن نستسلم".

واعتبر أنّ "تكليف المرحلة هو الصبر والحكمة، وأنّ الحركة حين تكون عن وعي وبصيرة، لا مكان للاستسلام، وكل هذا التهويل هدفه إسقاطنا من الداخل". 

وختم بيرم: "قد نخسر أحبّاء، وقد نتعرّض للجراح، ولكننا لا نسقط، لأنّ هذه المسيرة تتطلّب حضورًا وثباتًا، وعدم الانهيار أمام التهديدات".
مواضيع ذات صلة
بيرم: كلفة الاستسلام أصعب بكثير من كلفة أي مواجهة
lebanon 24
29/11/2025 20:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأمن الداخلي الأميركية: لا مكان في أميركا للمتعاطفين مع الإرهاب
lebanon 24
29/11/2025 20:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: حماس ستجد صعوبة في الادعاء بأنها لا تعرف مكان الرهائن القتلى
lebanon 24
29/11/2025 20:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا ملاذ لنا الا الجيشَ لحمايةِ الوطنِ والشعبِ وبسط ِسلطةِ الدولة على كل اراضيها.ليتوقفَ التساجلِ ونهجِ تسجيلِ المكاسبِ الانيةِ والمواقفِ العبثية التي لا مكان لها في تجديدِ مستقبلِ الاوطان
lebanon 24
29/11/2025 20:56:13 Lebanon 24 Lebanon 24

حسين الموسوي

زين العابدين

السيدة زينب

مصطفى بيرم

محمد مهدي

سيدة زينب

أفغانستان

العابدين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2025-11-29
13:31 | 2025-11-29
13:22 | 2025-11-29
13:17 | 2025-11-29
13:14 | 2025-11-29
13:04 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24