بيرم: لا مكان للاستسلام

أشار الوزير السابق إلى أنّه "خلال 48 ساعة فقط أُلقي على من القنابل ما أُلقي على خلال عام كامل، في محاولة لاعتماد الصدمة والترويع، إلا أنّ أحدًا لا يستطيع إسقاط المشروع، ونحن نقول كما قالت : ما رأينا إلّا جميلًا".ورأى خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهداء ، وحبيب، وعلي، وحسين في بلدة النبي شيث، أنّ "رسالتنا اليوم تستمدّ معناها من قول الإمام : أبالموت تهددني يا ابن الطلقاء؟ إنّ القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. هذا يعني أنّ أعلى ما في خيلكم اركبوه... نحن لن نستسلم".واعتبر أنّ "تكليف المرحلة هو الصبر والحكمة، وأنّ الحركة حين تكون عن وعي وبصيرة، لا مكان للاستسلام، وكل هذا التهويل هدفه إسقاطنا من الداخل".وختم بيرم: "قد نخسر أحبّاء، وقد نتعرّض للجراح، ولكننا لا نسقط، لأنّ هذه المسيرة تتطلّب حضورًا وثباتًا، وعدم الانهيار أمام التهديدات".