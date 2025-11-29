Advertisement

لبنان

غداً.. تدابير سير بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

Lebanon 24
29-11-2025 | 10:06
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

سيقوم الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر بزيارة لبنان بين 30-11-2025 و2-12-2025 عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
 اليوم الأوّل للزيارة تاريخ 30-11-2025

أوّلًا: سيتمّ قطع الطرقات والتقاطعات والمفارق على طول خطّ سير الزيارة، قبيل مرور الموكب البابوي على أن يتمّ فتحها بعد مروره، وذلك على المسالك الآتية:   

أ- من مطار رفيق الحريري الدولي إلى القصر الجمهوري (16.35 – 17.10):

من مخرج المطار – مستشفى الرسول الأعظم – جسر عماد مغنية – جسر الصفير – الصيّاد – تقاطع الماكدونالدز – تقاطع مستشفى قلب يسوع – القصر الجمهوري.

ب: من القصر الجمهوري إلى السفارة البابوية – حريصا (17.40 – 18.20):

تقاطع مستشفى قلب يسوع – ماكدونالدز مدخل النفق – مخرج النفق الأوتوستراد – مخرج مطعم باباي- مدخل السيتي سنتر – مخرج اللوماك الحبتور – مدخل سوق الخضار – وزارة الطاقة – مفرق الدخولية باتّجاه الدورة – المسلك الشرقي بدءًا من مفرق آغا سركيسيان – محوّل نهر الموت – نفق نهر الكلب- جسر فؤاد شهاب – من جسر فؤاد شهاب باتجاه بكركي – حاريصا – السفارة البابوية.

ثانيًا: سيتمّ إزالة السيّارات المتوقّفة على المسالك المعتمدة اعتبارًا من الساعة 6.00 من تاريخ 30-11-2025، ومنع توقّف السيّارات على جانبي هذه المسالك.

ثالثًا: سيجري إفراغ كلّ من مواقف ساحة الشهداء، واللعازارية قرب الكنيسة وجريدة النهار، اعتبارًا من الساعة 23.00 من تاريخ 30-11-2025.

يرجى من المواطنين التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وباللافتات الموضوعة على طول المسالك المعتمدة، تسهيلًا للمرور ومنعًا للازدحام.
 
Image
