مطر استقبل وفدا من الاتحاد التنسيقي للمتعاقدين في التعليم المهني الرسمي

أعلن النائب ، عبر منصة "اكس"، انه استقبل اليوم في مكتبه "وفدًا من الاتحاد التنسيقي للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في ، ضمّ كلّا من الأساتذة: ، زكية شمس الدّين، نتالي روكز، خالد ، ، إكرام خضر ونجوى عكرومي. وكان اللقاء فرصة لمناقشة مواضيع تربوية مرتبطة بالتعليم المهني والتقني، وضرورة إقرار قانون تثبيتهم بأسرع ما يُمكن، بما يحفظ حقوق الآلاف منهم. وقد أبديْت اهتمامي ورغبتي في متابعة مطالبهم المحقّة".

