Advertisement

لبنان

مطر استقبل وفدا من الاتحاد التنسيقي للمتعاقدين في التعليم المهني الرسمي

Lebanon 24
29-11-2025 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1448578-639000334442377409.jpg
Doc-P-1448578-639000334442377409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن النائب إيهاب مطر، عبر منصة "اكس"، انه استقبل اليوم في مكتبه "وفدًا من الاتحاد التنسيقي للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، ضمّ كلّا من الأساتذة: سمر غندور، زكية شمس الدّين، نتالي روكز، خالد بلطجي، ماهر باكير، إكرام خضر ونجوى عكرومي. وكان اللقاء فرصة لمناقشة مواضيع تربوية مرتبطة بالتعليم المهني والتقني، وضرورة إقرار قانون تثبيتهم بأسرع ما يُمكن، بما يحفظ حقوق الآلاف منهم. وقد أبديْت اهتمامي ورغبتي في متابعة مطالبهم المحقّة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة التربية تبحث إدماج المتعاقدين في التعليم المهني والتقني
lebanon 24
29/11/2025 20:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء نيابي لبحث أزمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي
lebanon 24
29/11/2025 20:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يستقبل وفداً من CNAM الفرنسي ويبحث دعم التعليم التقني في لبنان
lebanon 24
29/11/2025 20:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
متعاقدو "المهني" في الشّمال: لتثبيتنا وصرف مستحقاتنا
lebanon 24
29/11/2025 20:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد التنس

ماهر باكير

إيهاب مطر

سمر غندور

لبنان

إيهاب

غندور

بلطجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2025-11-29
13:31 | 2025-11-29
13:22 | 2025-11-29
13:17 | 2025-11-29
13:14 | 2025-11-29
13:04 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24