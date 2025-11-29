Advertisement

لبنان

"التيار": ندعو المناصرين الى أوسع مشاركة في استقبال البابا

Lebanon 24
29-11-2025 | 10:56
أصدر التيار الوطني الحر البيان الآتي:
يتطلع التيار الوطني الحر إلى أن تشكّل زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر للبنان دفعًا للسلام وتجديدًا للإيمان بدور لبنان في وقت يواجه فيه  تحدياتٍ مصيرية.
ومواكبة لهذه الزيارة التاريخية، يدعو "التيار" مناصريه وبخاصة ٍقطاع الشباب فيه الى أوسع مشاركة في استقبال قداسة البابا، في المحطات المحددة رسمياً للتجمع، على أن تُرفع الأعلام اللبنانية فقط دون غيرها.
 
 
 
مناصرو "التيّار" أعلنوا عن إستعدادهم لدعم هذا المرشّح بشرط
جمعية تجار جونية ناقشت التحضيرات للمشاركة في استقبال البابا لاوون
تعميم لحركة "أمل"... ماذا طلبت من المناصرين خلال زيارة البابا؟
الخطيب تسلم دعوة للمشاركة في اللقاء الحواري مع البابا في ساحة الشهداء
