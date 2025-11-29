لماذا اختار البابا لاوون الرابع عشر تركيا كأول رحلة خارجية له؟

Advertisement

تتألف زيارة البابا إلى تركيا من ثلاثة أجزاء. أولًا، زيارة إلى ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، في أنقرة. أعقب ذلك لقاء مع الرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي، وحفل موسيقي لجوقة حضارات أنطاكيا في مكتبة القصر.في اليوم الثاني، زار البابا مدينة إزنيك، الواقعة على بُعد حوالي 130 كيلومترًا جنوب شرق إسطنبول. وعلى ضفاف بحيرة إزنيك، أدى البابا رحلة حجّ لإحياء الذكرى الـ 1700 لمجمع نيقية الأول، وفاءً بوعد قطعه سلفه البابا فرنسيس.وشملت المرحلة الثالثة من زيارة البابا توقفًا في عدة كنائس في إسطنبول، من بينها كنيسة مار أفرام السريانية الأرثوذكسية وكنيسة القديس جاورجيوس البطريركية الموقرة.وفي سابقة هي الأولى من نوعها للبابوية، بدأ البابا يومه الثالث بزيارة جامع السلطان أحمد، المعروف أيضًا باسم الجامع الأزرق، في إسطنبول. تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، ذات أغلبية مسلمة، تضم أقلية كاثوليكية صغيرة يبلغ عددها حوالي 33 ألف نسمة. ويعيش في تركيا حوالي 180 ألف وحوالي 20 ألف يهودي، مع 435 مكان عبادة منتشرة في جميع أنحاء البلاد.على الرغم من أن التاريخ مليء بالحروب بين الإمبراطورية العثمانية والقوات التي يقودها البابوية في اللاتينية، إلا أن العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين تركيا والفاتيكان قائمة منذ عام 1960. وقد زار جميع الباباوات تركيا رسميًا باستثناء يوحنا بولس الأول، الذي خدم لمدة 33 يومًا فقط.لأسباب دينية وتاريخية، تحظى تركيا بمكانة مرموقة من حيث الزيارات البابوية. ويعود اهتمام البابوية بالأناضول إلى الدور التأسيسي للمنطقة في بدايات ، إذ كانت الأراضي التي تُشكل تركيا الحديثة مركزًا لانتشار الإيمان وتطوره في قرونه الأولى. وقد عُقدت المجامع الثمانية الأولى للكنيسة هناك، وهي اليوم محور جهود الكنيسة الكاثوليكية لبناء علاقات أوثق مع الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في إسطنبول.يعود الخلاف بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية إلى قرون مضت. في عام ١٠٥٤، وقع "الانشقاق الكبير"، مما أدى إلى الانفصال الرسمي للكنيسة الشرقية (التي عُرفت لاحقًا بالكنيسة الأرثوذكسية الشرقية) عن الكنيسة الغربية (الكنيسة الكاثوليكية الرومانية).بالإضافة إلى الاختلافات اللاهوتية، قام الصليبيون في الحملة الصليبية الرابعة في عام 1204 بنهب وتدمير معظم القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية، وتأسيس الإمبراطورية اللاتينية، التي استعادها البيزنطيون الأرثوذكس في عام 1261.يُلقي المسيحيون الأرثوذكس باللوم على البابوية والكاثوليك اللاتينيين لإضعاف القسطنطينية، التي استولت عليها القوات العثمانية عام ١٤٥٣، وغيّرت اسمها لاحقًا إلى إسطنبول. تحسّنت العلاقات بين الكنيستين بعد أن أعرب البابا يوحنا بولس الثاني عن أسفه لنهب القسطنطينية، وقدّم اعتذارات متأخرة عن الأحداث التي وقعت قبل ٨٠٠ عام.كانت زيارة البابا إلى إزنيك ذات أهمية خاصة. فبفضل موقع مجمع نيقية الأول، الذي عُقد عام ٣٢٥، تضم إزنيك كاتدرائية القديس نيوفيطوس الغارقة، حيث يُعتقد أن المجمع قد عُقد هناك. أقام البابا لاوون الرابع عشر، برفقة البطريرك برثلماوس الأول، قداسًا قرب بقايا الكاتدرائية. وقد أصدر مجمع نيقية الأول قانون الإيمان النيقاوي، وهو بيان موحد للمعتقدات المسيحية الأساسية.في الحفل، تحدث البابا عن أهمية مجمع نيقية الأول للمسيحية. وأكد على أنه لا يجوز أبدًا استخدام الدين كسلاح لتبرير الحرب أو العنف أو أي شكل من أشكال الأصولية أو التعصب. (المجلة)