مشيخة العقل تنفي دعوتها لمؤتمر الأقليات في جنيف

أوضح في مشيخة العقل لطائفة ، في بيان، أنَّ "المشيخة لم تدع الى مؤتمر للأقليات في ، بخلاف ما ورد في بعض المواقع الاعلامية"، مؤكداً أن "مشاركة أحد الأشخاص المتابعين في المؤتمر جاءت بصفته الشخصية كناشط في هذا المجال"، وقد أبلغ شيخ العقل بالأمر، وسمع منه حرصه "التأكيد على الهوية العربية الإسلامية للموحدين ، ليس أكثر".

من جهة ثانية، أسف المكتب الإعلامي لـ"إدراج اسم مشيخة العقل في تهم تلقى جزافاً بحق أحد العمداء المشهود لهم بالكفاءة والوطنية".