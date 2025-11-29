Advertisement

لبنان

مشيخة العقل تنفي دعوتها لمؤتمر الأقليات في جنيف

Lebanon 24
29-11-2025 | 11:41
Doc-P-1448603-639000386318962963.jpg
Doc-P-1448603-639000386318962963.jpg photos 0
أوضح المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، في بيان، أنَّ "المشيخة لم تدع الى مؤتمر للأقليات في جنيف، بخلاف ما ورد في بعض المواقع الاعلامية"، مؤكداً أن "مشاركة أحد الأشخاص المتابعين في المؤتمر جاءت بصفته الشخصية كناشط في هذا المجال"، وقد أبلغ شيخ العقل بالأمر، وسمع منه حرصه "التأكيد على الهوية العربية الإسلامية للموحدين الدروز، ليس أكثر".
من جهة ثانية، أسف المكتب الإعلامي لـ"إدراج اسم مشيخة العقل في تهم تلقى جزافاً بحق أحد العمداء المشهود لهم بالكفاءة والوطنية".


وإذ أشاد بمناقبية قائد منطقة جبل لبنان الإقليمية في الأمن الداخلي العميد عبدو خليل، دعا الجهات الرسمية المعنية الى "كشف مختلقي مثل تلك الأخبار الكاذبة ومحاسبتهم".

 
