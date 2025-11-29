مسؤول أميركي يتكلم عن تحالف بين "الحزب" وفنزويلا.. إليكم ما قاله

قال السيناتور إن الرئيس الأميركي "ملتزم بإنهاء جنون المخدرات في "، متهماً الرئيس بالتحالف مع " " لـ"تسميم أميركا".

وقال أن سيطر لأكثر من عقد على دولة تُدار من قبل عصابات المخدرات والإرهاب التي تُهدد أمن



يأتي ذلك فيما دعا ، عبر منشور على منصة " "، إلى التعامل مع المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها على أنه "مغلق"، مخاطباً شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر بـ"إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل".