لبنان

مسؤول أميركي يتكلم عن تحالف بين "الحزب" وفنزويلا.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
29-11-2025 | 11:44
Doc-P-1448606-639000389743221365.png
Doc-P-1448606-639000389743221365.png photos 0
قال السيناتور ليندسي غراهام إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ملتزم بإنهاء جنون المخدرات في فنزويلا"، متهماً الرئيس نيكولاس مادورو بالتحالف مع "حزب الله" لـ"تسميم أميركا". 
وقال أن مادورو سيطر لأكثر من عقد على دولة تُدار من قبل عصابات المخدرات والإرهاب التي تُهدد أمن الولايات المتحدة

يأتي ذلك فيما دعا ترامب، عبر منشور على منصة "تروث سوشال"، إلى التعامل مع المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها على أنه "مغلق"، مخاطباً شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر بـ"إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل".
