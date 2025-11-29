الموت يؤلم النائب الياس حنكش.. والده في ذمة الله

غيّب الموت، اليوم السبت، السيد رائيف مخايل ، والد عضو كتلة " " النائب .

يُحتفل بالصلاة لراحة نفس الفقيد الساعة الـ2.30 ظهر يوم الإثنين، الأول من كانون الأول 2025 في مار عبدا - (المتن).



تقبل التعازي أيام الأحد 30 الجاري ويوم الإثنين الأول من كانون الأول 2025 قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء 2 كانون الأول 2025 في عبدا - روميه (المتن)، ابتداء من الساعة 11 من قبل الظهر ولغاية الساعة الـ6 مساء.

أسرة " " تتقدم بأحرّ التعازي من النائب حنكش وأفراد عائلته، وتسأل الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.