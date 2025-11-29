Advertisement

لبنان

الموت يؤلم النائب الياس حنكش.. والده في ذمة الله

Lebanon 24
29-11-2025 | 12:07
A-
A+
Doc-P-1448611-639000401429929674.jfif
Doc-P-1448611-639000401429929674.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيّب الموت، اليوم السبت، السيد رائيف مخايل حنكش، والد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش.
Advertisement
 

يُحتفل بالصلاة لراحة نفس الفقيد الساعة الـ2.30 من بعد ظهر يوم الإثنين، الأول من كانون الأول 2025 في كنيسة مار عبدا - روميه (المتن).
 

تقبل التعازي أيام الأحد 30 الجاري ويوم الإثنين الأول من كانون الأول 2025 قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء 2 كانون الأول 2025 في صالون كنيسة مار عبدا - روميه (المتن)، ابتداء من الساعة 11 من قبل الظهر ولغاية الساعة الـ6 مساء.
 
 
أسرة "لبنان24" تتقدم بأحرّ التعازي من النائب حنكش وأفراد عائلته، وتسأل الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.
 
 

مواضيع ذات صلة
والدة النائب السابق شامل روكز في ذمة الله
lebanon 24
30/11/2025 10:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
والد الزميل عبدو الحلو في ذمة الله
lebanon 24
30/11/2025 10:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
والد زوجة المدير العام لرئاسة الجمهوريّة في ذمة الله
lebanon 24
30/11/2025 10:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24
والد المدير العام لوزارة الاقتصاد في ذمة الله
lebanon 24
30/11/2025 10:26:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

صالون كنيسة مار

اللبنانية

الكتائب

نائب ال

لبنان24

من بعد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2025-11-30
03:00 | 2025-11-30
02:51 | 2025-11-30
02:45 | 2025-11-30
02:30 | 2025-11-30
02:17 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24