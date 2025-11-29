21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الموت يؤلم النائب الياس حنكش.. والده في ذمة الله
Lebanon 24
29-11-2025
|
12:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيّب الموت، اليوم السبت، السيد رائيف مخايل
حنكش
، والد عضو كتلة "
الكتائب
اللبنانية
" النائب
الياس حنكش
.
Advertisement
يُحتفل بالصلاة لراحة نفس الفقيد الساعة الـ2.30
من بعد
ظهر يوم الإثنين، الأول من كانون الأول 2025 في
كنيسة
مار عبدا -
روميه
(المتن).
تقبل التعازي أيام الأحد 30 الجاري ويوم الإثنين الأول من كانون الأول 2025 قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء 2 كانون الأول 2025 في
صالون كنيسة مار
عبدا - روميه (المتن)، ابتداء من الساعة 11 من قبل الظهر ولغاية الساعة الـ6 مساء.
أسرة
"
لبنان24
"
تتقدم بأحرّ التعازي من النائب حنكش وأفراد عائلته، وتسأل الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.
مواضيع ذات صلة
والدة النائب السابق شامل روكز في ذمة الله
Lebanon 24
والدة النائب السابق شامل روكز في ذمة الله
30/11/2025 10:26:06
30/11/2025 10:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
والد الزميل عبدو الحلو في ذمة الله
Lebanon 24
والد الزميل عبدو الحلو في ذمة الله
30/11/2025 10:26:06
30/11/2025 10:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
والد زوجة المدير العام لرئاسة الجمهوريّة في ذمة الله
Lebanon 24
والد زوجة المدير العام لرئاسة الجمهوريّة في ذمة الله
30/11/2025 10:26:06
30/11/2025 10:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
والد المدير العام لوزارة الاقتصاد في ذمة الله
Lebanon 24
والد المدير العام لوزارة الاقتصاد في ذمة الله
30/11/2025 10:26:06
30/11/2025 10:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
تعازي ووفيات
صالون كنيسة مار
اللبنانية
الكتائب
نائب ال
لبنان24
من بعد
تابع
قد يعجبك أيضاً
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
03:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
Lebanon 24
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
02:51 | 2025-11-30
30/11/2025 02:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"المستقبل": "ناطرين سعد"
Lebanon 24
"المستقبل": "ناطرين سعد"
02:45 | 2025-11-30
30/11/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثقافة المقاهي": هل أصبحت ملجأً للهروب النفسي؟
Lebanon 24
"ثقافة المقاهي": هل أصبحت ملجأً للهروب النفسي؟
02:30 | 2025-11-30
30/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
12:41 | 2025-11-29
29/11/2025 12:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
07:43 | 2025-11-29
29/11/2025 07:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
10:28 | 2025-11-29
29/11/2025 10:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
13:31 | 2025-11-29
29/11/2025 01:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:15 | 2025-11-30
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:00 | 2025-11-30
تأجيل الانتخابات النيابية.. واقع ام شائعات؟
02:51 | 2025-11-30
"تضمنت مغالطات".. "القوات" ترد على رسالة "الحزب" إلى البابا
02:45 | 2025-11-30
"المستقبل": "ناطرين سعد"
02:30 | 2025-11-30
"ثقافة المقاهي": هل أصبحت ملجأً للهروب النفسي؟
02:17 | 2025-11-30
صور ترصدُ التحضيرات لاستقبال البابا في بيروت.. هكذا بدا المشهد
فيديو
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 10:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 10:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
30/11/2025 10:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24