لبنان

عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
29-11-2025 | 12:41
علم "لبنان24" أنّ عطلاً طارئاً أدَّى إلى انفصال كافة معامل مؤسسة "كهرباء لبنان" عن الخدمة.
وقالت مصادر في المؤسسة لـ"لبنان24" إنَّ العطل طرأ على شبكة التغذية، مؤكدةً أنّ فرق الصيانة تدخلت فوراً لإعادة ربط المعامل والعمل جارٍ على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقتٍ ممكن.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

