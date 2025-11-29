21
لبنان
السيّدة الأولى: قداسة البابا آتٍ إلى لبنان ليُقدم دعوة صادقة للسلام
Lebanon 24
29-11-2025
|
13:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد
لبنان
لاستقبال
بابا
الفاتيكان
لاوون
الرابع عشر
، الذي يصل إلى
بيروت
عصر الأحد ويغادرها الثلاثاء 2 كانون الأول.
في السياق، قالت
السيدة الأولى
نعمت عون أن قداسة البابا آتٍ إلى لبنان ليُقدّم دعوة صادقة للسلام وترميم الثقة بين أبناء الوطن والتأكيد أنّ لبنان مهما اشتدت أزماته يبقى أرض الرجاء ورسالة الأمل.
وأضافت في حديث إلى الزميل
رامي نصار
عبر قناة الـ"
mtv
" أننا نرحّب بقداسته باسم كل عائلة لبنانية ونضع أمامه صورة شعب مُتعب لكنه ثابت متألم لكنّه لا يتخلّى عن حبه للخير والحياة.
أضافت: "نؤكد أنّ لبنان بقوّة ناسه وإيمانهم قادر أن ينهض ويُعيد لنفسه الدور الذي يستحقه في المنطقة والعالم".
