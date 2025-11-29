زعيم الحوثيين يتحدّث عن لبنان.. ماذا قال اليوم؟

قالَ قائد السيد ، إنَّ ما زالت تواصل جرائمها في ولبنان، مستهترة باتفاقيات وقف العدوان ومُستخفة بكل الضمانات.

وفي بيانٍ له، اليوم السبت، قال إنَّ "الأعداء يعدّون العدّة لجولة قادمة لاستهداف الشعوب الحرّة والقوى الحيّة في الأمة"، مُعتبراً أنّه "من الواحب الاستعداد بكل الأشكال للتصدي لطغيان الأعداء وإجرامهم مع اليقظة التامّة تجاه مؤامراتهم".

ودعا الحوثي الشعب اليمني إلى خروجٍ مليوني في ميدان السبعين في غداً الأحد، لمناسبة عيد الجلاء في 30 تشرين الثاني.



وأوضح الحوثي، أنّ هذا العيد هو ذكرى جلاء آخر جندي بريطاني من عدن بعد احتلال دام نحو 128 عاماً لليمن، متقدّماً بالتهاني والتبريك للشعب.