لبنان

زعيم الحوثيين يتحدّث عن لبنان.. ماذا قال اليوم؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 14:53
قالَ قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، إنَّ إسرائيل ما زالت تواصل جرائمها في فلسطين ولبنان، مستهترة باتفاقيات وقف العدوان ومُستخفة بكل الضمانات.
وفي بيانٍ له، اليوم السبت، قال الحوثي إنَّ "الأعداء يعدّون العدّة لجولة قادمة لاستهداف الشعوب الحرّة والقوى الحيّة في الأمة"، مُعتبراً أنّه "من الواحب الاستعداد بكل الأشكال للتصدي لطغيان الأعداء وإجرامهم مع اليقظة التامّة تجاه مؤامراتهم".
ودعا الحوثي الشعب اليمني إلى خروجٍ مليوني في ميدان السبعين في صنعاء غداً الأحد، لمناسبة عيد الجلاء في 30 تشرين الثاني.
 

وأوضح الحوثي، أنّ هذا العيد هو ذكرى جلاء آخر جندي بريطاني من عدن بعد احتلال دام نحو 128 عاماً لليمن، متقدّماً بالتهاني والتبريك للشعب.
 

وذكر الحوثي أنّ التظاهرة المليونية غداً تؤكّد للعالم أن الشعب اليمني لن يخذل أُمّته ولن يترك الشعبين الفلسطيني ولا اللبناني ولا أبناء الأمة "فريسة للعدو الإسرائيليّ".

لبنان

عربي-دولي

عبد الملك الحوثي

حركة أنصار الله

الإسرائيلي

الله السيد

عبد الملك

إسرائيل

فلسطين

الحوثي

