لبنان

تصريحٌ لافت من سفير إيران عن "حزب الله".. ماذا قال عن طبطبائي؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 15:17
أعلن السفير الإيراني في لبنان مُجتبى أماني، اليوم السبت، أنَّ تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بشأن الرّد على اغتيال رئيس أركان "الحزب" هيثم طبطبائي، تُشير إلى تغيير في النظرة الإستراتيجية لدى "حزب الله".
وخلال حديث تلفزيوني، قال أماني: "إنَّ اغتيال طبطبائي نُفذ جغرافياً في الضاحية الجنوبية لبيروت، والقيادي هو عنصر رفيع المستوى في حزب الله، علماً أن استهدافه كان في منطقة سكنية. هذه الأسباب في الواقع هي التي دفعت الشيخ نعيم قاسم للإعلان يوم أمس أنَّ الحزب سيردّ على ذاك الهجوم". 


وأكمل: "في الواقع، فإنَّ هذا الأمر يُمثل نوعاً من التغيير في الرؤية الاستراتيجيَّة التي أعلنها حزب الله تجاه الوضع الجديد وبعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار وهو أمر يستحق الاهتمام، وبالتأكيد سيكون للأطراف المُختلفة ردود فعل مُتباينة تجاه ذلك".
 
 

