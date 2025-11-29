تصريحٌ لافت من سفير إيران عن "حزب الله".. ماذا قال عن طبطبائي؟

أعلن السفير مُجتبى أماني، اليوم السبت، أنَّ تصريحات لـ" " الشيخ بشأن الرّد على اغتيال رئيس أركان "الحزب" هيثم طبطبائي، تُشير إلى تغيير في النظرة الإستراتيجية لدى "حزب الله".

وخلال حديث تلفزيوني، قال أماني: "إنَّ اغتيال طبطبائي نُفذ جغرافياً في الضاحية الجنوبية لبيروت، والقيادي هو عنصر رفيع المستوى في حزب الله، علماً أن استهدافه كان في منطقة سكنية. هذه الأسباب في الواقع هي التي دفعت الشيخ نعيم للإعلان يوم أمس أنَّ الحزب سيردّ على ذاك الهجوم".