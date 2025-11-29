تيمور جنبلاط استقبل وفوداً في المختارة وبحث واقع المحاكم المذهبية

التقى رئيس النائب تيمور ، في قصر المختارة اليوم، وفداً من قضاة المحاكم المذهبية الدرزية ضم: منح ، رائد الصايغ، الشيخ الدكتور دانيال سعيد، أمير أبو زكي والشيخ سعيد مكارم، لاطلاعه على واقع المحاكم وسير أعمالها.

كذلك، التقى النائب جنبلاط أمين سر نقابة المحامين في نديم حمادة، برفقة وفد من المحامين وأعضاء مفوضية العدل في ، وأهالي بلدة غريفة الشوف، إثر الانتخابات التي أدّت الى فوز المرشح حمادة.





وتخلل اللقاء كلمات لكل من مفوضة العدل سوزان اسماعيل، رئيس بلدية غريفة نزار ابو حمدان، خليل حمادة، وأمين سر نقابة المحامين نديم حمادة، شاكرين للنائب جنبلاط دعم الحزب التقدمي الاشتراكي الترشيحي والانتخابي.





وقد بارك النائب جنبلاط النتيجة التي انتهت اليها الانتخابات، داعياً للمحامي حمادة التوفيق في مهامه، ومتمنيا التقدم والتطوير في العمل النقابي الوطني.





إلى ذلك، عقد التقدمي الاشتراكي لقاءً شبابيا، مع وفد من منظمة الشباب التقدمي - مكتب جامعة ومكتب الجامعة اليسوعية، بعد فوز مرشحي المنظمة في الانتخابات الطالبية، وركّز جنبلاط مع الوفد على هواجس الشباب الجامعي ودورهم في العمل السياسي، والمواضيع التي تعنى بشؤونهم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، ووجوب مقاربتها في اطار من الوطنية البعيدة عن زواريب السياسة الضيقة، وبالانفتاح على الجميع".



وشارك في اللقاء، النواب: هادي أبو الحسن، بلال عبد الله، ، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومفوض الشباب عارف أبي فرّاج وأمين عام منظمة الشباب التقدمي عجاج ابي رافع.





ومن زوّار المختارة رئيس دير مار مارون مجد المعوش الشوف الاب فرنسيس عساف ومدير مدرسة مار مارون المعوش الاب شربل القزي، بعد تسلّم الاب عساف مهامه الجديدة في خدمة الدير.





وضمن استقبالات السبت الاسبوعية، عرضت وفود اهلية وبلدية واجتماعية لجنبلاط قضاياها واحتياجاتها على المستويات الانمائية والخدماتية العامة، ومن ابرزها: وفد من بلدة مجدلة – تحدث باسمه رئيس البلدية الحالي محمد ، والرئيس السابق للبلدية محمد الأسمر، وفد أهليا من بيت لهيا - راشيا الوادي، ووفد من حاصبيا تحدث باسمه العميد المتقاعد فؤاد خير.





وزار المختارة وفد من بلدة باتر – الشوف، عرض خلاله رئيس البلدية مازن خطار والمختار كمال عودة جملة من المطالب التي تخص البلدة. ووفد أخر من بلدة عماطور مع ادارة المدرسة الرسمية والهيئة التعليمية فيها ومجلس الأهل، يرافقه عضو الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عصمت عبد الصمد، وعرض خلاله رئيس البلدية عبدالله عبد الصمد والمختار سعيد مسائل متصلة بتطوير المدرسة. وثالث من بلدة جديتا، لاطلاعه من قبل رئيس البلدية ميشال خاطر على مواضيع تخص البلدة.





وشكر وفد من بلدة معاصر الشوف بلسان المختار الشيخ نادر فياض النائب دعمه الدائم للبلدة والمشاريع التطويرية فيها، كذلك الامر بالنسبة الى وفد بلدة المشرفة – عاليه بإيلائه الاهتمام لحاجيات البلدة، وتحدث المختار كريم الحكيم، وجاءت زيارة وفد من بلدة بتلون في الاطار نفسه، حيث عبّر رئيس البلدية وليد سرحال والمختار نضال قيس عن امتنانهما، وكذلك الامر بالنسبة لوفد من بلدة بعقلين، ومثله من بلدة عينبال – الشوف.