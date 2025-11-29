مقدّمات النشرات المسائيّة

مقدمة تلفزيون "أن بي أن"



من أقصاه إلى أقصاه مستنفر لملاقاة البابا لاون الرابع عشر في زيارته التاريخية. كل التحضيرات اللوجستية والتنظيمية والأمنية والإعلامية اكتملت واللمسات الأخيرة عليها وُضعت واللبنانيون بمكوناتهم وأطيافهم ومستوياتهم السياسية والروحية والشعبية باتوا ينتظرون اللحظة التي تحط فيها الطائرة البابوية في مطار بيروت عند الثالثة إلاّ ربعاً من بعد ظهر غد الأحد.

بفرح وتفاؤل يترقبون الزيارة التي وضعها البابا لاون تحت عنوان "طوبى لفاعلي السلام" ولا سيما أنها تأتي في ظل ظروف تكاد تكون الأصعب في تاريخ لبنان. من هنا ستكون الزيارة البابوية بمثابة رافعة دعم معنوي كبير للبنان وأبنائه يؤمل أن تحمل بشائر أمل للبلد المنهك.



والزيارة البابوية المرتقبة ليست الأولى من نوعها إذ سبقتها ثلاثٌ: أولاها محطة قصيرة للبابا بولس السادس في مطار بيروت عام 1964 ثم زيارة للبابا يوحنا بولس الثاني عام 1979 فزيارة للبابا بندكتوس السادس عشر عام 2012.



وإذا كانت المحطة الأولى في المطار قصيرة فإن الثانية أُعطي فيها لبنان صفة الرسالة فيما خُصصت الثالثة لتقديم الإرشاد الرسولي الخاص بالشرق الأوسط. أما الرابعة فيقوم بها رسول السلام على قرع طبول الحرب التي تتوعد بها إسرائيل.



وتتجند لهذه الحملة ماكينة ضخٍّ للسموم والسيناريوهات المختلفة وآخرها ما زُعم عن أن موفدين نقلوا إلى بيروت مثل تلك التهديدات والتحذيرات التي ضُربت لها مهلٌ ومواعيد لكن الرئيس نبيه بري نفى - في هذا الإطار- أن يكون المصري بدر عبد العاطي قد أتى بأي كلام يصنّف في سياق التحذير أو التصعيد.



وفي موازاة إستمرار الضخ التهديدي والمضي بانتهاك اتفاق وقف الأعمال العدائية يطبق لبنان الإتفاق ويواصل الجيش تنفيذ خطته في جنوب الليطاني قاطعاً شوطاً كبيراً على ما أظهرت الجولة التي نظمتها المؤسسة العسكرية للإعلاميين أمس.



وفي هذا السياق تَعرُض قيادة الجيش تقريرها الشهري الثالث حول خطة حصر السلاح في جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل في قصر بعبدا. وقبل أيام من الجلسة استرعت الإنتباه إشادة أميركية بالجيش لسان السفير الجديد في بيروت. وقال السفير ميشال عيسى في تصريحات تلفزيونية إن الجيش وسع انتشاره في جنوب لبنان بشكل ملموس مؤكداً أن عليه استكمال نزع السلاح في كل الأراضي وشدد على أن الدعم الأميركي مستمر بهدف تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن لتطبيق قرار حصرية السلاح. وفي حديث آخر لصحيفةٍ إسرائيلية قال عيسى ان إسرائيل ليست بحاجة إلى إذن واشنطن للدفاع عن نفسها.



وعلى إيقاع هذه المواقف تحطّ المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في المنطقة حيث تزور تل أبيب الأسبوع المقبل ثم تنتقل إلى لبنان وتشارك في اجتماع لجنة الميكانيزم وربما تعقد لقاءات مع بعض المسؤولين اللبنانيين.





مقدمة تلفزيون "أو تي في"



من الآن وحتى مساء الثلاثاء، لا عنوان يتقدم على زيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان، حاملا رسالة سلام في زمن القلق اليومي من الحرب.

وعشية وصول الحبر الاعظم، ووسط تناقض القراءات السياسية بين يؤكد ان الهجوم الاسرائيلي بات مسألة وقت، ومن يضع كل المواقف التصعيدية في اطار التهويل الذي سيدفع لبنان الى التفاوض بشروط الاحتلال،لفتت تصريحات ادلى بها السفير ميشال عيسى لصحيفة هآرتس الاسرائيلية‏، كرر فيها اعتبار تفكيك سلاح حزب لله والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بحسب تعبيره، خطوة أساسية لضمان السلام. وعن نية اسرائيل شن عدوان واسع جديد على لبنان، فقال عيسى: إسرائيل تقدر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها وهي ليست بحاجة لإذن واشنطن للدفاع عن نفسها.



اما على المقلب اللبناني، فكرر مواقفه المعروفة على لسان النائب حسن فضل الله، الذي اكد رفض اللستسلام أمام العدو، وعدم السماح بأن يستسلم لبنان تحت أي عنوان أو شعار أو مبادرة.



وفي المقابل رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث الى مجلة لوفيغارو أن خطر حملة جديدة من الضربات كبير جداً. وجدد جعجع مهاجمة السلطة والحكومة التي يتمثل فيها حزبه بأربعة وزراء قائلا: حتى الآن لا أرى إرادة عملية للسير نحو حل، بل مجرد أدبيات سياسية لا تؤدي إلى أي نتيجة. واضاف: لكن في نهاية المطاف، إذا لم تنجح محاولات التفاوض، ماذا نفعل؟



وعلى الضفة المقابلة، نشر البوم نص مذكرة شاملة سيرفعها الى البابا خلال زيارته للبنان، حيث اعتبر ان السلام يتطلّب الحوار، وهو ممكن على قاعدة حفظ حقوق لبنان ومصالحه، ورأى التيار في اتفاقية الهدنة لعام 1949 الوثيقة الأفضل لتنظيم الوضع بانتظار السلام الشامل في المنطقة.



مقدمة تلفزيون "ام تي في"



بعد ظهر غد الاحد تحط طائرة بابا السلام على ارض أضناها البحث عن السلام. زيارة الايام الثلاثة لن تكون مجردَ حدث ديني، بل جسرَ محبة يمتد فوق آلام اللبنانيين، ليذكرهم بأن لبنان ما زال وسيبقى ارضاً تحمل في روحها ونبـْضها القدرة على النهوض مهما اثقلتها الجراح. الاستعدادات انتهت تقريبا في كل المحطات التي سيزورها الحبر الاعظم . والآتي من المدينة الخالدة سيلقى استقبالا حارا وحاشدا اينما حلّ أو مرّ في لبنان. والبداية ستكون من طريق المطار وصولا الى القصر في بعبدا. فاللبنانيون المختلفون على امور كثيرة سيجتمعون وسيلتقون على الترحيب بخليفة بطرس . وانصار الثنائي امل – حزب الله سيكونون في قلب المشاركة. كما تنظم كشافة المهدي انشطة وفاعليات اثناء مرور الموكب البابوي في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقد كان لافتا التعميم الذي اصدرته حركة امل الى جميع الحركيين والمناصرين ودعتهم فيه الى رفع اللبناني فقط اثناء الزيارة، وذلك تجسيدا لالتفاف اللبنانيين حول دولتهم ورمز سيادتهم. الاهتمام بزيارة البابا لم يحجب الاهتمام بملفات سياسية وامنية. فهيئة البث الاسرائيلية اوردت في تقرير ان التقديرات السياسية والامنية تؤكد الاقتراب من تصعيد اكبر في لبنان. من جهته اطلق السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى مواقف لا لبس فيها، اذ اعتبر ان على الحكومة اللبنانية تنفيذ َ القرار التاريخي المتعلق بنزع سلاح حزب الله ، فيما لفت من جهة اخرى الى ان اسرائيل لا تحتاج الى اذن من واشنطن للدفاع عن نفسها. التقدير الاسرائيلي والموقف الاميركي يؤكدان ان لبنان ما بعد زيارة لاوون الرابع عشر على مفترق طرق، وإن السلطة مطالبة باتخاذ موقف واضح لأن فترة السماح المعطاة لها بدأت بالنفاد.



مقدمة تلفزيون "ال بي سي"



غدًا تبدأ الأيام البابوية في لبنان، الجميع يستعد لملاقاته: رسميون مواطنون، مقيمون، مغتربون، شبيبة، شيوخ، فبين لبنان والفاتيكان أكثرُ من علاقة مع رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم ، خصوصًا أن هذا البابا بالذات يَحسِبُ خُطواته ومحطاته بدقة، ففي تركيا، لكل محطة سببٌ ومغزى، وليس من باب الصدفة أن يختار أن تكون أولّ زيارة له خارج الفاتيكان تركيا، كما ليس صدفة أن يضع إكليلاً على ضريح مصطفى كمال أتاتورك المؤسس وأبِ القومية التركية التي لم تصمد أمام الدينية، فجاء البابا لاوون الرابع عشر ليثبِّت الجذور المسيحية لهذا البلد الإسلامي الكبير.



في لبنان سيكون المشهد مختلفًا، زيارة روحية بامتياز تعيد الاعتبار إلى عمق المسيحية، والمحطاتُ التي سيزورها أسطع دليل على ذلك، من القديس شربل في عنايا، ومع هذه الزيارة يكون دير عنايا قد أصبح معلَمًا عالميًا عنوانُه أن لبنان وطن قداسة وقديسين. وفي محطة دير الصليب أكثرُ من معنى حيث سيذكِّر العالم بأبونا يعقوب الكبوشي، وفي لقاء الشبيبة أكثرُ من معنى، والأساس أن المسيحية هي دين المستقبل والأجيال الطالعة وليست فقط تاريخًا، كما أن من المحطات البارزة وقفة المرفأ حيث يعيد البابا إلى الذاكرة مأساة تدمير نصف العاصمة فيما الحقيقة ما زالت مجهولة الأهم من سائر المحطات، ما سيقوله البابا سواء في كلماته أو في عظاته، وهو ما سيبقى في الأذهان ويشكِّل خارطة طريق للمسيحيين في لبنان، كما كان الإرشاد الرسولي منذ ثلاثين عامًا خارطة طريق، والخط الاول في تلك الخارطة كان نداءْ بكركي بعد ثلاث سنوات من الإرشاد.

