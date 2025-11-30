Advertisement

لبنان

صور ترصدُ التحضيرات لاستقبال البابا في بيروت.. هكذا بدا المشهد

Lebanon 24
30-11-2025 | 02:17
تتواصل في واجهة بيروت البحرية، التحضيرات المُكثفة للقداس الإلهي الذي سيترأسه البابا لاون الرابع عشر صباح الثلاثاء 2 كانون الأول 2025.
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تظهر المنصة التي سيقام فيها القداس، فيما جرى توزيع آلاف المقاعد في المكان.
 

بدوره، نشر المصور الزّميل نبيل اسماعيل صوراً من داخل خيمة كبيرة خاصة أقيمت في ساحة الشهداء وسط بيروت، حيث سيعقدُ البابا لقاء مع رؤساء الطوائف المسيحية والإسلاميّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

