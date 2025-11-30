صور ترصدُ التحضيرات لاستقبال البابا في بيروت.. هكذا بدا المشهد

تتواصل في واجهة البحرية، التحضيرات المُكثفة للقداس الإلهي الذي سيترأسه البابا لاون صباح الثلاثاء 2 كانون الأول 2025.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تظهر المنصة التي سيقام فيها القداس، فيما جرى توزيع آلاف المقاعد في المكان.



بدوره، نشر المصور الزّميل صوراً من داخل خيمة كبيرة خاصة أقيمت في ساحة ، حيث سيعقدُ البابا لقاء مع رؤساء الطوائف والإسلاميّة.