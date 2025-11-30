Advertisement

لبنان

سليمان: زيارة الحبر الأعظم أمل كبير للبنان

Lebanon 24
30-11-2025 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1448758-639000958155756827.webp
Doc-P-1448758-639000958155756827.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الرئيس العماد ميشال سليمان على صفحته على منصة "أكس": "أحد مبارك. زيارة الحبر الاعظم أمل كبير للبنان الكبير".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الفاتيكان: "على خطى البابوات" استعداداً لزيارة الحبر الاعظم الى لبنان الأحد
lebanon 24
30/11/2025 15:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحبر الأعظم يصل إلى بيروت
lebanon 24
30/11/2025 15:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
العدّ العكسي بدأ... لبنان يتهيأ لاستقبال الحبر الأعظم
lebanon 24
30/11/2025 15:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: زيارة البابا نافذة رجاء للبنان
lebanon 24
30/11/2025 15:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد ميشال سليمان

لبنان الكبير

العماد ميشال

ميشال سليم

عماد ميش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:37 | 2025-11-30
07:00 | 2025-11-30
08:42 | 2025-11-30
08:36 | 2025-11-30
08:20 | 2025-11-30
08:20 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24