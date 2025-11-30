Advertisement

لبنان

عن زيارة البابا.. هذا ما قاله الحريري

Lebanon 24
30-11-2025 | 04:29
Doc-P-1448772-639000990267204844.jpg
Doc-P-1448772-639000990267204844.jpg photos 0
كتب الرئيس سعد الحريري على منصة "أكس": "زيارة البابا لاون الرابع عشر تستحضر لبنان الرسالة، كما وصفه البابا الراحل بولس الثاني، وهي تاريخية بكل ما للكلمة من معنى، لأهمية الزائر الآتي حاملا شعار السلام الذي يفتقده بلدنا المجروح بحروب متوالية. أملنا أن تحمل طلة الحبر الأعظم بشرى خير لأمن واستقرار وسلام لبنان".
