قبلان: لا نهضة للبنان بلا شراكة المسجد والكنيسة ووحدة أبنائه

أصدر المفتي بيانًا شدّد فيه على أنّ قوة تبدأ من شراكة الأديان ووحدة والكنيسة، مؤكدًا أنّ البلد لا ينهض إلا بتماسكه الوطني وقيمه الأخلاقية.ورأى أنّ حماية المصلحة للبنان تمرّ عبر منع الفتنة ودفن الأحقاد وتحييد مشاريع الخراب، محذّرًا من أخطر ما يمكن أن يصيب البلاد: خسارة اللبنانيين بعضهم البعض بسبب توظيف الخارج للصراعات الداخلية.وأشار قبلان إلى أنّ تماسك الوطن يتحقق عبر شراكة لبنانية صادقة وتأمين شروط المواطنة الحقيقية، بعيدًا عن الحسابات الدولية التي وصفها بـ"القذرة".