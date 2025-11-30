Advertisement

لبنان

قبلان: لا نهضة للبنان بلا شراكة المسجد والكنيسة ووحدة أبنائه

Lebanon 24
30-11-2025 | 08:42
أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا شدّد فيه على أنّ قوة لبنان تبدأ من شراكة الأديان ووحدة المسجد والكنيسة، مؤكدًا أنّ البلد لا ينهض إلا بتماسكه الوطني وقيمه الأخلاقية.
ورأى أنّ حماية المصلحة العليا للبنان تمرّ عبر منع الفتنة ودفن الأحقاد وتحييد مشاريع الخراب، محذّرًا من أخطر ما يمكن أن يصيب البلاد: خسارة اللبنانيين بعضهم البعض بسبب توظيف الخارج للصراعات الداخلية.

وأشار قبلان إلى أنّ تماسك الوطن يتحقق عبر شراكة لبنانية صادقة وتأمين شروط المواطنة الحقيقية، بعيدًا عن الحسابات الدولية التي وصفها بـ"القذرة".
