لبنان

الجميّل في استقبال الحبر الأعظم: أهلاً ببابا لاوون في أرضنا المقدّسة

Lebanon 24
30-11-2025 | 09:04
رحّب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بقداسة البابا لاوون الرابع عشر، مشيرًا إلى أن لبنان يستقبله «حاملاً رسالة أمل لوطن يتوق إلى السلام».
وأكد الجميّل أنّ حضور البابا بين اللبنانيين يشكّل دعوة للثبات في الحق ولتعزيز الإيمان بقدرة الشعب على استعادة دولته والعيش بحرية وكرامة وسلام.

وختم مرحّبًا: "أهلًا بكم يا بابا لاوون في أرضنا المقدّسة".
