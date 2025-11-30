الجميّل في استقبال الحبر الأعظم: أهلاً ببابا لاوون في أرضنا المقدّسة

Advertisement

رحّب رئيس الجميّل بقداسة البابا ، مشيرًا إلى أن يستقبله «حاملاً رسالة أمل لوطن يتوق إلى السلام».وأكد الجميّل أنّ حضور البابا بين اللبنانيين يشكّل دعوة للثبات في الحق ولتعزيز الإيمان بقدرة الشعب دولته والعيش بحرية وكرامة وسلام.وختم مرحّبًا: "أهلًا بكم يا لاوون في أرضنا المقدّسة".