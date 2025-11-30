Advertisement

لبنان

حاصباني: الحبر الأعظم يدعم قيم التعايش والأخوّة في وطن الأرز

Lebanon 24
30-11-2025
كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، النائب غسان حاصباني، عبر منصة "إكس"، مرحّبًا بقداسة البابا لاوون الرابع عشر، مؤكدًا أن دخول الحبر الأعظم إلى لبنان يحمل "رسالة سلام وحوار بين الأديان".
وأشار حاصباني إلى أن الزيارة تُجسّد دعماً لقيم التعايش والأخوّة التي يقوم عليها لبنان، وتثبّت دوره التاريخي كـ"جسر بين الثقافات" في المنطقة.

وختم: "أهلاً بقداستكم في لبنان".
