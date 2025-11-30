حاصباني: الحبر الأعظم يدعم قيم التعايش والأخوّة في وطن الأرز

Advertisement

كتب نائب السابق، ، عبر منصة "إكس"، مرحّبًا بقداسة البابا ، مؤكدًا أن دخول الحبر الأعظم إلى يحمل "رسالة سلام وحوار بين الأديان".وأشار إلى أن الزيارة تُجسّد دعماً لقيم التعايش والأخوّة التي يقوم عليها لبنان، وتثبّت دوره التاريخي كـ"جسر بين الثقافات" في المنطقة.وختم: "أهلاً بقداستكم في لبنان".