عبد المسيح يرحّب بالبابا: حضور يُضيء لبنان الجريح

كتب النائب عبر منصة "اكس": "بكل خشوعٍ ورجاء، نستقبل اليوم قداسة البابا الذي وصل إلى ربوع الجريح، حاملاً معه رسالة محبة وسلام نحن بأمسّ الحاجة إليها. في زحمة الألم والضياع، يسطع حضوره نوراً يُضيء قلوب اللبنانيين، ويُعيد الأمل بوطنٍ قادر أن ينهض بإيمانه ووحدته. نصلّي أن يكون هذا الحدث المبارك بداية لزمن جديد، فيه تلتئم وتعلو لغة على كل ما عداها".

