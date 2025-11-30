Advertisement

لبنان

عبد المسيح يرحّب بالبابا: حضور يُضيء لبنان الجريح

Lebanon 24
30-11-2025 | 11:12
 كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "بكل خشوعٍ ورجاء، نستقبل اليوم قداسة البابا الذي وصل إلى ربوع لبنان الجريح، حاملاً معه رسالة محبة وسلام نحن بأمسّ الحاجة إليها. في زحمة الألم والضياع، يسطع حضوره نوراً يُضيء قلوب اللبنانيين، ويُعيد الأمل بوطنٍ قادر أن ينهض بإيمانه ووحدته. نصلّي أن يكون هذا الحدث المبارك بداية لزمن جديد، فيه تلتئم الجراح وتعلو لغة الرحمة على كل ما عداها".
