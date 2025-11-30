Advertisement

لبنان

يزبك: الفاتيكان لا يحتاج لمن "يُعلّمه" لبنان وكتاب الحزب تملّق وتزوير

Lebanon 24
30-11-2025 | 08:00
ردّ المكتب الإعلامي للنائب غياث يزبك في بيان على الرسالة التي وجّهها "حزب الله" إلى البابا لاوون الرابع عشر، معتبرًا أن الفاتيكان يعرف لبنان وتاريخه منذ 885 عامًا، ويُدرك تمامًا ما مرّ به من حروب واحتلالات ومخاطر وصولًا إلى قيام الدولة الحديثة واستقلالها عام 1943، ودور الكرسي الرسولي في حمايته وتجنيبه أزمات كبيرة عبر القرون.
وقال البيان إن الفاتيكان، بخبرته العميقة بالشأن اللبناني، لا ينتظر رسائل ولا يحتاج إلى من يشرح له الواقع، مؤكدًا أن ما ورد في كتاب حزب الله يندرج ضمن "التملّق وتزوير الوقائع"، ويحمل محاولة لإيصال إشارات سياسية عبر المدح الذي يخفي في طيّاته "الذمّ والانقسام".

واعتبر يزبك أن هذا الأسلوب يشكّل استخفافًا بالضيف الكبير، وينطوي على نيات "تُنذر بأيام صعبة يحاول الحزب استحضارها إلى لبنان"، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه المقاربات التخريبية تقع ضمن أهداف الزيارة البابوية.

وختم بالقول إن المطلوب من الحزب ليس الاعتذار، "فهو لم يراجع أداءه يومًا"، بل التوقف عن ارتكاب الأخطاء والمعاصي السياسية حمايةً لما تبقّى من الدولة اللبنانية وهيكلها.
الدولة اللبنانية

المكتب الإعلامي

مكتب الإعلام

الرابع عشر

الفاتيكان

غياث يزبك

اللبنانية

حزب الله

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24