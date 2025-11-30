يزبك: الفاتيكان لا يحتاج لمن "يُعلّمه" لبنان وكتاب الحزب تملّق وتزوير

Advertisement

ردّ للنائب في بيان على الرسالة التي وجّهها " " إلى البابا لاوون ، معتبرًا أن يعرف وتاريخه منذ 885 عامًا، ويُدرك تمامًا ما مرّ به من حروب واحتلالات ومخاطر وصولًا إلى قيام الدولة الحديثة واستقلالها عام 1943، ودور الكرسي الرسولي في حمايته وتجنيبه أزمات كبيرة عبر القرون.وقال البيان إن الفاتيكان، بخبرته العميقة بالشأن اللبناني، لا ينتظر رسائل ولا يحتاج إلى من يشرح له الواقع، مؤكدًا أن ما ورد في كتاب حزب الله يندرج ضمن "التملّق وتزوير الوقائع"، ويحمل محاولة لإيصال إشارات سياسية عبر المدح الذي يخفي في طيّاته "الذمّ والانقسام".واعتبر أن هذا الأسلوب يشكّل استخفافًا بالضيف الكبير، وينطوي على نيات "تُنذر بأيام صعبة يحاول الحزب استحضارها إلى لبنان"، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه المقاربات التخريبية تقع ضمن أهداف الزيارة البابوية.وختم بالقول إن المطلوب من الحزب ليس الاعتذار، "فهو لم يراجع أداءه يومًا"، بل التوقف عن ارتكاب الأخطاء والمعاصي السياسية حمايةً لما تبقّى من وهيكلها.