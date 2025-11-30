Advertisement

لبنان

بالصور.. اليوم الأول لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان

Lebanon 24
30-11-2025 | 11:40
انهى البابا لاوون الرابع عشر يومه الأول من زياته لبنان واليكم مجموعة من الصور التي تختصر مجريات هذا اليوم. 
لبنان

صور

الرابع عشر

لبنان وا

بابا

