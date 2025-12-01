Advertisement

لبنان

وسط الحشود الكبيرة.. عنايا تستقبل البابا لاوون (صور وفيديو)

Lebanon 24
01-12-2025 | 00:47
سلك موكب البابا لاوون الرابع عشر أوتوستراد جبيل – عنايا، حيث تجمع المئات من المواطنين امام كنيسة مار جرجس وهم يحملون الأعلام اللبنانية والفاتيكانية ويرشون الزهور والأرز على الموكب، وسط قرع الأجراس.
 
وبينما وصل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وعقيلته إلى الدير منذ الصباح، بدأ توافد  الرسميين إلى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل لاستقبال قداسة البابا وقد وصل على التوالي كل من: الرئيس ميشال سليمان وعقيلته ،النائب سيمون ابي رميا ، النائب زياد الحواط ،  الوزير السابق وليد نصار،النائب السابق وليد الخوري، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس، رئيس بلدية عنايا  كفربعال مارك عبود، وعدد من رؤساء بلديات القضاء.
 
وكانت وصلت سيارة الـpapamobile إلى مدخل عنايا عند حاجز الجيش والتي سيستقلها البابا إلى مدخل الدير لمباركة المواطنين المصطفين على طول الطريق.
 
 في إطار زيارته إلى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل،  يضيء البابا لاوون الرابع عشر شمعة امام ضريح مار شربل حملها معه من روما هدية لدير مار مارون.

ويستمر تقاطر المواطنين إلى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل لاستقبال قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وقد تجمع المواطنون في نقاط محددة من قبل البلديات على طول الاوتوستراد في بلدات كسروان.
 
Image
 
 
 
 
Image


 
04:38 | 2025-12-01
03:24 | 2025-12-01
05:00 | 2025-12-01
04:52 | 2025-12-01
04:44 | 2025-12-01
04:36 | 2025-12-01
