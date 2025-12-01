حزب الله لا يزال بعيداً عن التعافي.. هذا ما كشفه تقرير اسرائيلي



إلا أن التقديرات الأمنية تشي باحتمال ألا يأتي الرد من حزب الله هذه المرة، كونه لا يزال بعيداً عن مرحلة التعافي، وفق ما نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية. رغم مرور أكثر من أسبوع على اغتيال رئيس أركان ، هيثم علي طباطبائي، لا تزال تتوقع رداً ما على تلك الغارة التي نفذتها في الضاحية الجنوبية لبيروت.إلا أن التقديرات الأمنية تشي باحتمال ألا يأتي الرد من حزب الله هذه المرة، كونه لا يزال بعيداً عن مرحلة التعافي، وفق ما نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية.

فحزب الله ما يزال يتنفس ويقاتل، وفق التقديرات الإسرائيلية، إلا أنه تلقّى ضربات قاسية لقدراته العسكرية، خلال العام الماضي، ما منعه حالياً عن الرد على الإسرائيلية في الجنوب اللبناني ومناطق أخرى.



فقد نفذ الجيش أكثر من 1200 عملية في منذ بدء وقف إطلاق النار قبل نحو عام، وقُتل خلالها أكثر من 370 مقاتلًا، معظمهم من عناصر الحزب، من بينهم قادة كبار وقادة ميدانيون ومنسقو معرفة وعناصر ميدانية. غير أن حزب الله لم يرد.

لكن الإسرائيليين يدركون أن حزب الله قد يسعى لتنفيذ عملية انتقامية، ردا على اغتيال طبطبائي، ويرجحون ألا تكون من داخل لبنان أو عبر الحدود الشمالية



كما يرون أن " قد تتولى زمام الأمور وتعمل باسم حزب الله، عبر هجمات استعراضية".

وترجح التقديرات الإسرائيلية أن ينفذ الحوثييون عملية ما انتقامًا لمقتل طباطبائي، الذي أرسلته إيران لتأسيس وتدريب قوتهم العسكرية.



أما الخيار الآخر فيكمن في احتمال أن تحاول إيران وحزب الله العمل على المستوى العالمي ضد أهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم.



تأتي تلك المعطيات في وقت يعيش الداخل وقع القلق من تفجر حرب أخرى بين إسرائيل وحزب الله، لاسيما وسط تسريبات عن تحذيرات أميركية سلمت إلى المسؤولين اللبنانيين.



ويعيش لبنان منذ 2019 على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وصفتها التقديرات الدولية بأنها الأسوأ في التاريخ المعاصر، تلاها انفجار مرفأ الذي أودى بنحو 200 شخص وخلف دماراً هائلاً، ومن ثم "حرب الإسناد" التي أطلقها حزب الله عام 2024، دعماً لغزة، وفق تعبيره، وأدت أيضاً إلى دمار هائل في قرى الجنوب، ومقتل المئات.