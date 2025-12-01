مرشحون يتحركون بحذر

Advertisement

لا يزال عدد من المرشحين السنّة يتحركون في المشهد الانتخابي بخطوات حذرة، فيما يتجنبون إعلان أي ارتباط مباشر بـ" ".ووفق مصادر مطلعة فإن هذا التريث يعود بالدرجة الأولى إلى غياب موقف واضح من " " حول مشاركته في الانتخابات المقبلة، ما يجعل هؤلاء المرشحين يفضّلون عدم المغامرة في مرحبة مبكرة، اذ ان الإعلان الصريح بالانضمام إلى الخط السياسي لـ"المستقبل" قد يفقدهم فرصاً محتملة مع قوى أخرى في حال قرّر "التيار" البقاء خارج السباق.لذلك يحرص هؤلاء، بحسب المصادر نفسها، على إبقاء الأبواب مفتوحة أمام مختلف الاحتمالات، بانتظار أن تتضح الصورة النهائية قبل تحديد موقعهم السياسي بشكل نهائي.