لبنان

مرشحون يتحركون بحذر

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
01-12-2025 | 01:45
لا يزال عدد من المرشحين السنّة يتحركون في المشهد الانتخابي بخطوات حذرة، فيما يتجنبون إعلان أي ارتباط مباشر بـ"تيار المستقبل".
ووفق مصادر مطلعة فإن هذا التريث يعود بالدرجة الأولى إلى غياب موقف واضح من "التيار" حول مشاركته في الانتخابات المقبلة، ما يجعل هؤلاء المرشحين يفضّلون عدم المغامرة في مرحبة مبكرة، اذ ان  الإعلان الصريح بالانضمام إلى الخط السياسي لـ"المستقبل" قد يفقدهم فرصاً محتملة مع قوى أخرى في حال قرّر "التيار" البقاء خارج السباق. 
لذلك يحرص هؤلاء، بحسب المصادر نفسها، على إبقاء الأبواب مفتوحة أمام مختلف الاحتمالات، بانتظار أن تتضح الصورة النهائية قبل تحديد موقعهم السياسي بشكل نهائي.

المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

