لبنان

إتصالات من اجل "الثلث"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-12-2025 | 02:15
تشير مصادر سياسية إلى "أنّ اتصالات مكثّفة جرت في الأيام الأخيرة بين القوى القريبة من حزب الله، في محاولة لصياغة تحالف انتخابي واسع يضم الحلفاء الأكثر التصاقًا بخياره السياسي".
وتؤكد المصادر" أنّ هذه المشاورات ليست شكلية، بل تأتي ضمن مسار عمل جدّي يهدف إلى تعزيز التنسيق وتوزيع الأدوار انتخابيًا بما يضمن بلوغ كتلة وازنة داخل المجلس النيابي المقبل".
وتضيف "أنّ الهدف المعلن هو الوصول إلى ما يشبه الثلث داخل البرلمان، عبر لوائح موحّدة وبرامج مشتركة، بما يسمح لهذه القوى بالتأثير في الاستحقاقات الأساسية وإدارة المرحلة السياسية المقبلة بثبات أكبر".
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

