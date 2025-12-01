إتصالات من اجل "الثلث"

Advertisement

تشير مصادر سياسية إلى "أنّ اتصالات مكثّفة جرت في الأيام الأخيرة بين القوى القريبة من ، في محاولة لصياغة تحالف انتخابي واسع يضم الحلفاء الأكثر التصاقًا بخياره السياسي".وتؤكد المصادر" أنّ هذه المشاورات ليست شكلية، بل تأتي ضمن مسار عمل جدّي يهدف إلى تعزيز التنسيق وتوزيع الأدوار انتخابيًا بما يضمن بلوغ كتلة وازنة داخل المجلس النيابي المقبل".وتضيف "أنّ الهدف المعلن هو الوصول إلى ما يشبه الثلث داخل ، عبر لوائح موحّدة وبرامج مشتركة، بما يسمح لهذه القوى بالتأثير في الاستحقاقات الأساسية وإدارة المرحلة السياسية المقبلة بثبات أكبر".