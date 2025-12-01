تحسباً للتطورات في لبنان.. الجيش الإسرائيلي: قواتنا في حالة استعداد عالية

Advertisement

زار اللواء رافي ميلو، قائد في الجيش ، القوات المتمركزة على طول الحدود مع ولبنان، للاطلاع على التدريبات العسكرية وإجراء تقييمات للأوضاع.وقال ميلو في ختام تقييم ميداني شارك فيه قادة آخرون إن القوات المنتشرة في الميدان تتمتع بجهوزية عالية، سواء على مستوى الدفاع أو الاستعداد لأي تطورات محتملة في منطقتي سوريا ولبنان.وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح للإرهاب بالتمركز قرب الحدود"، مؤكدا أن "القوات ستواصل العمل بقدر كبير من والمبادرة لإزالة أي تهديدات أو محاولات استهداف للمدنيين الإسرائيليين قبل تفاقمها".وفي سياق مواز، تطرق ميلو إلى العملية الأخيرة التي استهدفت تنظيم "داعش" في بلدة بيت جن ، والتي أصيب خلالها ستة جنود من قوات الاحتياط. وأشاد بأداء القوة خلال العملية، مؤكدا أنهم نفذوا المهمة بنجاح وتمكنوا من اعتقال المشتبه بهم، رغم تعرضهم لإطلاق نار مباشر.وأشار ميلو إلى أن العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات الواسعة والمستمرة لمكافحة الإرهاب في سوريا، مؤكداً أنها تعكس أهمية التحرك الاستباقي في ما يسميه الجيش الإسرائيلي منطقة الأمن، وأهمية الدفاع المتقدم.وشدد على أن انتظار العدو ليبدأ الهجوم ليس خياراً، وأن الجيش يجب أن يبادر إلى التحرك قبل وقوع أي تهديد.وختم ميلو بالتأكيد على الجيش الإسرائيلي بالبقاء الأول بين السكان والجهات التي يعتبرها معادية، مشيراً إلى أن القوات ستواصل العمل على تحديد التهديدات والرد عليها والدفاع عن الحدود بكل الوسائل المتاحة.