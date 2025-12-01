غراهام: زيارة البابا تؤكد قوة المجتمع المسيحي في لبنان

Advertisement

كتب عضو على حسابه عبر "إكس": "تأتي زيارة إلى في لحظة حرجة. حضوره يُذكر بقوة ووحدة المجتمع المسيحي في لبنان، ورسالته للسلام تُلهم الأمل لأمةٍ عانت الكثير".وأضاف: "نسأل الله أن تُلهم زيارته الصبر والسلوان، وأن تُجدد التزامها بالمصالحة بين لبنان وإسرائيل وجميع جيرانها".