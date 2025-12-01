Advertisement

لبنان

البابا لاوون حمل هدية معه من روما لدير مار مارون- عنايا.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
01-12-2025 | 02:22
A-
A+
Doc-P-1449202-639001778075924362.jpg
Doc-P-1449202-639001778075924362.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 في إطار زيارته إلى عنايا،  يضيء البابا لاوون الرابع عشر شمعة امام ضريح مار شربل حملها معه من روما هدية لدير مار مارون.
Advertisement

ويستمر تقاطر المواطنين إلى دير مار مارون في عنايا لاستقبال قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وقد تجمع المواطنون في نقاط محددة من قبل البلديات على طول الاوتوستراد في بلدات كسروان حاملين الاعلام اللبنانية البابوية والورود والارز على وقع قرع اجراس الكنائس.

وبينما وصل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وعقيلته إلى الدير منذ الصباح، بدأ توافد  الرسميين إلى عنايا لاستقبال قداسة البابا وقد وصل على التوالي كل من: الرئيس ميشال سليمان وعقيلته ،النائب سيمون ابي رميا ، النائب زياد الحواط ،  الوزير السابق وليد نصار،النائب السابق وليد الخوري، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس، رئيس بلدية عنايا  كفربعال مارك عبود، وعدد من رؤساء بلديات القضاء.



 
مواضيع ذات صلة
سيزوره البابا.. صور قديمة لدير مار مارون عنايا تنتشر بكثافة
lebanon 24
01/12/2025 09:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميشال عون وعقيلته يزوران ضريح القديس شربل في دير مار مارون عنايا
lebanon 24
01/12/2025 09:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون: أنتم شعب لا يستسلم بل شعبٌ ينتصب أمام الصعاب ويعرف كيف يُولد من جديد
lebanon 24
01/12/2025 09:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر الى كنيسة مار افرام السريانية الارثوذكسية في اسطنبول
lebanon 24
01/12/2025 09:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24

ميشال سليمان

الرئيس ميشال

رئيس اتحاد

اللبنانية

الجمهوري

جمهورية

الخوري

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:34 | 2025-12-01
00:47 | 2025-12-01
02:33 | 2025-12-01
02:30 | 2025-12-01
02:15 | 2025-12-01
02:12 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24