البابا لاوون حمل هدية معه من روما لدير مار مارون- عنايا.. تعرفوا إليها

في إطار زيارته إلى عنايا، يضيء البابا لاوون الرابع عشر شمعة امام ضريح مار شربل حملها معه من هدية لدير مار مارون.ويستمر تقاطر المواطنين إلى دير مار مارون في عنايا لاستقبال قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وقد تجمع المواطنون في نقاط محددة من قبل البلديات على طول الاوتوستراد في بلدات كسروان حاملين الاعلام البابوية والورود والارز على وقع قرع اجراس الكنائس.وبينما وصل رئيس الجمهورية العماد عون وعقيلته إلى الدير منذ الصباح، بدأ توافد الرسميين إلى عنايا لاستقبال قداسة البابا وقد وصل على التوالي كل من: الرئيس وعقيلته ،النائب سيمون ابي ، النائب زياد الحواط ، الوزير السابق وليد نصار،النائب السابق وليد ، بلديات قضاء فادي مرتينوس، رئيس بلدية عنايا كفربعال مارك عبود، وعدد من رؤساء بلديات .