وزير الإعلام يتفقد عصراً الاعلاميين المولجين تغطية زيارة الحبر الأعظم

Lebanon 24
01-12-2025
|
02:43
A-
A+
يتفقد وزير الإعلام المحامي د.
بول مرقص
، في الساعة الخامسة عصر اليوم ، الإعلاميين الموجودين في
فندق فينيسيا
الذين يتولّون التغطية الإعلامية لزيارة الحبر الأعظم
البابا لاوون الرابع عشر
إلى
لبنان
.
وتأتي الجولة في إطار متابعة الوزارة لسير العمل الإعلامي وتوفير الظروف اللوجستية المناسبة للوفود الصحافية المحلية والدولية المواكبة للزيارة.
