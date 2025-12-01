Advertisement

لبنان

وزير الإعلام يتفقد عصراً الاعلاميين المولجين تغطية زيارة الحبر الأعظم

Lebanon 24
01-12-2025
 يتفقد وزير الإعلام  المحامي د. بول مرقص، في الساعة الخامسة عصر اليوم ، الإعلاميين الموجودين في فندق فينيسيا الذين يتولّون التغطية الإعلامية لزيارة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.
وتأتي الجولة في إطار متابعة الوزارة لسير العمل الإعلامي وتوفير الظروف اللوجستية المناسبة للوفود الصحافية المحلية والدولية المواكبة للزيارة.
