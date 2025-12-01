سباق بين التسوية والتصعيد

Advertisement

تكثفت في الأيام الأخيرة الإشارات السياسية والدبلوماسية في المنطقة بطريقة توحي بأن خريطة التوازنات تتغيّر بسرعة غير مسبوقة. هذا الحراك، على تنوّعه وتشابكه، لا يبدو مجرد جولة جديدة من الاتصالات التقليدية، بل يحمل في خلفيته إدراكًا إقليميًا واسعًا بأن مرحلة ما قبل الأسابيع الماضية لن تعود كما كانت، وأن الأطراف جميعها تتعامل مع واقع يتّجه نحو منعطف حاسم.اللقاءات المتسارعة بين وتركيا وإيران ليست تفصيلًا عابرًا. هذا النوع من الاجتماعات لا يتمّ إلا عندما تشعر الدول الثلاث أنّ هناك نافذة سياسية يجب استغلالها قبل أن تُغلق، أو أن هناك خطرًا كبيرًا يقترب يستدعي تحالفًا مرنًا يمنع تغييرات غير مرغوبة في التوازن الإقليمي. وقد ظهر واضحًا أن هذه المشاورات هدفت إلى رسم خطوط أولية لتفاهم عريض، أو ما يشبه “تكتلًا إقليميًا” قادرًا على كبح الاندفاعة التي تحاول منذ أسابيع فرض وقائع سياسية وميدانية تعيد تشكيل المنطقة وفق رؤيتها.، من جهتها، تدفع بقوة نحو التصعيد العسكري، لا فقط لأنها ترى أن الظروف الدولية قد تساعدها على توسيع هامش عملياتها، بل لأنها تشعر أن أي تسوية تُفرض قبل انتهاء المواجهة الحالية قد تُلزمها بتنازلات تُعتبرها انتكاسة استراتيجية. لذلك تسعى بكل ما لديها لرفع سقف الاشتباك، وفرض أمر واقع يجعل أي طاولة مفاوضات لاحقة محكومة بشروطها هي.لكن الصورة ليست أحادية الاتجاه. ، التي تراقب التطورات من زاوية أوسع، ليست بوارد السماح بانفجار شامل يعطّل أجندتها الدولية. باتت في سباق مع الوقت: تريد إنهاء الملفات المفتوحة في ، أو على الأقل تجميدها عند حدّ مقبول، حتى تتفرغ لمواجهتها الأساسية مع ؛ مواجهة ترى فيها التحدّي الأكبر لموقعها العالمي. وهي تدرك أن استمرار التوتر في المنطقة، خصوصًا إذا ارتفع مستوى الاشتباك، سيجرّها مجددًا إلى مستنقع لا ترغب في العودة إليه.هنا، يتقاطع المساران: رغبة إسرائيل في التصعيد، مقابل رغبة اميركية واسعة في ضبط الإيقاع، ورغبة عربية–إسلامية في منع تغيّر عميق في موازين القوى. هذا التداخل يُنتج سباقًا فعليًا بين احتمالين: إمّا تصعيد عسكري واسع تفرضه إسرائيل، أو تسوية سياسية سريعة تفرضها الظروف الإقليمية والدولية قبل اندلاع مواجهة أكبر.ومع أن الطريق لا يزال ضبابيًا، إلا أن كثافة اللقاءات، وتبدّل لهجة بعض العواصم، وارتفاع مستوى القلق الدولي من انفلات الأمور، تجعل احتمال التسوية أقرب مما كان قبل أسابيع. وربما تكون المنطقة أمام لحظة مفصلية يتم فيها حسم الاتجاه النهائي: نحو انفجار أوسع، أو نحو تهدئة تُفرض حتى على المتحمّسين للحرب.