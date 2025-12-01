Advertisement

لبنان

بالصور: هكذا يبدو المشهد داخل دير مار مارون عنايا ضريح القديس شربل

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
01-12-2025 | 03:04
حصل "لبنان 24" على صور من داخل دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل، ولك قبيل وصول البابا لاوون الرابع عشر.
المصدر: لبنان 24
