مشهد القداسة اكتمل.. الحبر الأعظم زار عنايا ووصل إلى مزار سيدة لبنان في حريصا (صور وفيديو)

عظمة، بركة، رجاء. كلمات تختصر المشهد في دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل الذي يستقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته . فعلى وقع قرع أجراس الكنائس، وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل مظللاً بالمطر والورد والأرزّ منثوراً بأيادي المؤمنين الذين ترقبوا هذا الحدث الجلل.

وفي مشهد مليء بالقداسة، جثا البابا لاوون على ركبتيه ليصلي امام ضريح القديس شربل فور وصوله.

وكان في استقباله الرئيس العام للرهبانية المارونية الاباتي هادي محفوظ ورئيس الدير الاب ميلاد طربيه، ورافقاه الى ضريح القديس شربل حيث كان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وعقيلته والبطريرك الماروني الكاردينال ، الرئيس ميشال سليمان وعقيلته ، النائبان سيمون ابي رميا وزياد الحواط وعدد من الفاعليات ورهبان الدير.

منذ ساعات الصباح الأولى تجمّع المواطنون في نقاط محددة من قبل البلديات على طول الاوتوستراد في بلدات كسروان حاملين الاعلام اللبنانية البابوية والورود والارز على وقع قرع اجراس الكنائس والترانيم، غير آبهين للبرد والأمطار الغزيرة.



وفي مشهدر لافت، رافقت حمامة بيضاء سيارة البابا لاوون في طريقه الى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل ولم تبرح مقدمة السيارة، الى درجة قول أحد المنتظرين بان "حمامة السلام" ترافق البابا، أملا بسلام يعم لبنان.

صلاة في عنايا

ووزعت على المواطنين المتواجدين امام دير مار مارون في عنايا وعلى الطريق المؤدية اليه، الصلاة التي سيتلوها البابا باللغة أمام ضريح القديس شربل، وترجَمتهاًا باللغة العربية:



"يا رب، يا مَن منحتَ القديس شربل،



حافظ الصمت في حياة الخفية



أن يستنير بنور الحق لكي يبحث في أعماقَ حبك امنحنا نحن الذين نقتدي بمثاله،



أن نخوض في صحراء العالم



جهادَ الإيمان الحسن، وأن نسير فرحين في اثر المسيح ابنك وليرنا عبدك هذا



الذي عاش في سرّ الصلاة



وغلب التجارب بسلاح التوبة،



عظمة رحمتك، وليعلّمْنا صمتَ الكلام



وقوّةَ الأعمال التي تقدر ان تمس القلب.



ولينل لنا من يسوع المسيح،المنتصر عل الخطيئة والموت شفاء النفس والجسد ، وليشفع معنا دائما لكي ننال نصيبنا مع القديسين في الملكوت الأبدي



لك المجد والحمد أيها الآب والابن والروح القدس، آمين".



وكان وصل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وعقيلته إلى الدير منذ الصباح، بدأ توافد الرسميين إلى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل لاستقبال قداسة البابا وقد وصل على التوالي كل من: الرئيس ميشال سليمان وعقيلته ،النائب سيمون ابي رميا ، النائب زياد الحواط ، الوزير السابق وليد نصار،النائب السابق وليد الخوري، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس، رئيس بلدية عنايا كفربعال مارك عبود، وعدد من رؤساء بلديات .



وبعد إضاءة شمعة أمام ضريح مار شربل حملها البابا معه من روما هدية للدير، قال البابا لاوون في رسالة من عنايا:" أحمد الله الذي مكننا من المجيء الى هنا، يا رب يا من منحت القديس شربل حافظ الصمت في الحياة الخفية ان يستنير بنور الحق امنحنا نحن الذين نقتدي بمثاله ان نخوض في صحراء العالم جهاد الايمان الحسن".





وتابع:" نطلب السلام للعالم ونتضرّع إليه بشكل خاص من أجل لبنان وكل المشرق".



، قال رئيس الرهبانية اللبنانية المارونية هادي محفوظ من عنايا، خلال استقبال البابا: "اتقدم اليكم ايها الحبر الاعظم باسم الرهبانية المارونية بامتناننا البنوي الثابت".

وتسلّم البابا لاوون الرابع عشر هديته في دير مار مارون – ضريح القديس شربل، وهي عبارة عن سراج من مار شربل وذخيرة من القديس شربل.



وقبيل مغادرته البابا دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل متجهاً نحو مزار سيدة لبنان في حريصا، التقط البابا لاوون الرابع عشر صورا تذكارية مع الكهنة في الدير بعدما قام بجولة داخل أرجائه حيث كان يحيي ويبارك ويصافح المؤمنين المتجمهرين في مختلف زواياه لنيل البركة والسلام.

و بعد زيارته دير مار مارون-ضريح القديس شربل، نشر البابا لاوون الرابع عشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نود في هذا اليوم أن نوكل احتياجات الكنيسة ولبنان والعالم إلى شفاعة القديس شربل. للكنيسة نطلب الوحدة. وللعالم نطلب السلام، لاسيما من أجل لبنان ومن أجل المشرق. لا سلام بدون ارتداد القلوب. ليساعدنا القديس شربل على التوجه إلى الله طالبين منه هبة الارتداد".

مزار سيدة لبنان في حريصا

المحطة الثانية للبابا لاوون الرابع عشر كانت اليوم في مزار سيدة لبنان في حريصا، حيث اكتملت التحضيرات منذ الصباح استعدادا للقاء المنتظر مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر مع الأساقفة والكهنة والراهبات والمكرّسين والعلمانيين العاملين في الحقل الراعوي.

وكان في استقبال الحبر الأعظم رئيس الجمهورية جوزف عون والسيدة الأولى نعمت

وعند وصوله، حيّا البابا المؤمنين المتجمعين في المزار، وجال بينهم مباركًا ومصافحًا الحاضرين.