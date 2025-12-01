البابا من عنايا: نطالب بالسلام للعالم وتحديدًا للبنان والشرق الأوسط (صور)

زار البابا لاوون الرابع عشر، في يومه الثاني للزيارة التي يجريها إلى دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل.

وقال البابا من أمام الضريح أن الله أنعم عليّ بهذه الزيارة للمزار التي طالما تمنيتها.



، قال رئيس الرهبانية هادي محفوظ من عنايا، خلال استقبال البابا: "اتقدم اليكم ايها الحبر الاعظم باسم الرهبانية المارونية بامتناننا البنوي الثابت".

الكلمة الكاملة للبابا من دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل:



أشكرُ الرَّئيس العام على كلماته وعلى استقباله لنا في هذا الدير الجميل في عنايا. الطَّبيعة التي تُحيط بهذا البيت، بيتِ الصَّلاة، تَشُدُّنا بجمالها الداعي إلى الزهد.

أحمد الله الذي مكنني من القدُّومِ حاجًا إلى قبر القدّيس شربل . أسلافي، وأفكّرُ بصورةٍ خاصَّة في القدّيس البابا بولس السَّادس الذي أعَلَنَ شربل طوباويا وقدّيسًا، كانوا يتمنُونَ هم أيضًا أنْ يقُوموا بمثلِ هذا الحَجَ. أيُّها الأعزاء، ماذا يعلّمنا القدّيس شربل اليوم؟ ما هو إرثُ هذا الإنسانِ الَّذي لم يكتُبْ شيئًا، وعاش مختفيا عن الأنظار وصامتًا، لكن سُمعَتَه انتشرت في كل العالم؟

أُلَخّصُ إرثَه وأقولُ ما يلي: الرُّوحُ صاغه وكوَّنَه، لكي يُعَلِّمَ الصَّلاةَ لمن كانت حياته بدون الله، ويُعَلِّمَ الصَّمتَ لمن يعيشُ في الضَّوضاء، ويُعَلِّمَ التَّواضعَ لمن يسعى للظهور ، ويُعَلِّمَ الفقر لمن يبحث عن الغِنَى. كلُّها مواقف تسيرُ عكس التَّيَّار، ولهذا نَنجَذِبُ إِليه، كما يَنجَذِبُ السَّائرُ في الصَّحراء إلى الماء العذب النقي.

القديس شربل يُذَكِّرُنا ، بصورة خاصة، نحن الأساقفة والخدّام المرسومين بمتطلبات دعوتنا الإنجيليّة. أمَّا التَّطابق بين إيمانِه وحياتِه،

والذي يتَّصِفُ بالجذريَّةِ والتَّواضع معًا ، فهو رسالة لكل .