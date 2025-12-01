Advertisement

لبنان

بالصور- البابا لاوون الرابع عشر عند ضريح القديس شربل.. صلاة وخشوع

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
01-12-2025 | 03:41
في محطته الاولى في يومه الثاني في لبنان زار البابا لاوون الرابع عشر دير مار مارون عنايا – ضريح القديس شربل حيث جثا أمام الضريح وتلا صلاة خاصة.
وكانت الدوائر الفاتيكانية المختصّة قد نشرت النصّ الكامل للصلاة التي تلاها الحبر الأعظم باللغة الفرنسية أمام ضريح القديس شربل في دير مار مارون – عنايا.
وفي ما يلي نصّ هذه الصلاة، مترجَمًا إلى اللغة العربية:
يا رب، يا مَن منحتَ القديس شربل،
حارس الصمت في حياة الخفاء،
أن يستنير بنور الحقيقة
ليتأمّل أعماقَ محبتك،
هَبْ لنا، نحن السائرين على مثاله،
أن نخوض في برّية هذا العالم
جهادَ الإيمان الحسن،
وأن نسير بفرح
على خطى ابنك يسوع المسيح.
ليدلّنا خادمك،
الذي عاش في سرّ الصلاة
وغلب التجارب
بأسلحة التوبة،
على عظمة رحمتك،
وليعلّمْنا صمتَ الكلمات
وقوّةَ الأفعال التي تفتح القلوب.
ليستمدَّ لنا من يسوع المسيح،
الذي حرّرنا من كلّ شرّ،
صحّةَ الجسد والروح،
وليَشْفَعْ فينا على الدوام،
حتى يكون لنا نصيب
مع القديسين في الملكوت الأبدي.
لك المجد والتسبيح،
أيها الآب والابن والروح القدس، آمين.
 
 
Advertisement
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

