لبنان

سراج وذخيرة من القديس شربل… شاهدوا بالصورة هدية البابا في عنايا

Lebanon 24
01-12-2025 | 03:42
Doc-P-1449255-639001828867645204.jpg
Doc-P-1449255-639001828867645204.jpg photos 0
قدّم دير مار مارون – عنايا للبابا لاوون الرابع عشر أول نسخة مطبوعة من المزامير الصادرة عام 1610 في دير مار أنطونيوس قزحيا، وهي من أقدم المطبوعات المارونية.
كما أهداه الدير سراجاً يدوياً للقديس شربل يحتوي على ذخائره، إضافة إلى شمعٍ عسلي من صناعة الرهبان ويحمل الشعار البابوي.

ووصل البابا قبل قليل إلى الدير وسط حضور كثيف للحشود التي انتظرت زيارته منذ ساعات الصباح الباكر، كما قام بتلاوة الصلاة أمام ضريح القديس شربل جاثيًا على ركبتيه.









 


دير مار أنطونيوس

دير مار مارون

مار أنطونيوس

القديس شربل

الرابع عشر

مار مارون

المارونية

الماروني

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24