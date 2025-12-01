سراج وذخيرة من القديس شربل… شاهدوا بالصورة هدية البابا في عنايا

Advertisement

قدّم – عنايا للبابا أول نسخة مطبوعة من المزامير الصادرة عام 1610 في قزحيا، وهي من أقدم المطبوعات .كما أهداه الدير سراجاً يدوياً للقديس شربل يحتوي على ذخائره، إضافة إلى شمعٍ عسلي من صناعة الرهبان ويحمل الشعار البابوي.ووصل البابا قبل قليل إلى الدير وسط حضور كثيف للحشود التي انتظرت زيارته منذ ساعات الصباح الباكر، كما قام بتلاوة الصلاة أمام جاثيًا على ركبتيه.